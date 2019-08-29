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DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 00:55 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Suriye’de yaşanan gelişmeler, İran konusunda atılan adımlar ve ikili ticari ilişkiler ele alındı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Suriye’de yaşanan gelişmeler, İran konusunda atılan adımlar ve ikili ticari ilişkiler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump arasında akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Suriye’de yaşanan son gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Fransa’da gerçekleştirilen G-7 Zirvesi’nde İran konusunda atılan adımlar ile ABD Büyükelçisi David Satterfield’ın görevine başlamasından duyduğu memnuniyeti görüşmede dile getirdi.

İDLİB’DE İŞ BİRLİĞİNİN SÜRMESİ KARARLAŞTIRILDI

Erdoğan ve Trump, ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkarılması hususunda iki ülkenin kararlılığını yeniden teyit etti. Görüşmede ayrıca, rejim saldırılarının sürdüğü İdlib’de sivillerin korunması ve yeni insani krizlerin önlenmesi amacıyla iş birliğinin sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Haber: Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA)

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