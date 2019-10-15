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DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 23:59 | Son Güncelleme

CUMHUBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

CUMHUBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ve Rusya arasında ikili ilişkiler, Barış Pınarı Harekâtı, terörle mücadele ve Suriye'deki siyasi çözümün sağlanması konuları ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. İkili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımız, Barış Pınarı Harekâtı'nın, terörle mücadelenin yanı sıra Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi çözüm sürecine vereceği katkıları ifade etmiştir."
Haber: ANKARA,(DHA)

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