CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Belarus arasındaki ticaret hedefi ile ilgili, "Yeni hedefimiz, 1 buçuk milyar dolarlık bir hedeftir. Türkiye ve Belarus bunu gerçekleştirebilecek imkana da sahiptir" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek ikili, gerekse heyetler arası görüşmelerde Türkiye- Belarus arasındaki siyasi, askeri, ekonomik, ticari ve kültürel konuları ele alma fırsatını bulduklarını söyledi. İki ülke bakanlarının da katıldığı görüşmelerde geleceğe yönelik hangi adımların atılacağını da değerlendirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biliyorsunuz Türkiye, Belarus’un bağımsızlığını tanıyan ilk ülkedir. 27 yıldır Belarus ile ilişkilerimiz ortak anlayış, karşılıklı saygı ve güven çerçevesinde devam etmektedir. Türkiye ile Belarus arasındaki işbirliğini her düzeyde daha da ileriye taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Özellikle ekonomi alanında değerlendirmeyi bekleyen çok ciddi bir potansiyel söz konusudur" dedi.

‘HİÇBİR KONUDA İHTİLAFIMIZ YOK’

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sıcak ve güzel karşılama için teşekkür ederek konuşmasına başladı. 23 yıl önce Ankara’ya geldiğini belirten Lukaşenko, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iltifatta bulunarak, şöyle konuştu:

"Ne kadar genç kaldığını görüyorum. Ben 23 yıl evvel buradaydım, o zaman arkadaşım sen henüz Cumhurbaşkanı değildin ve önümüzde bu kadar güzel perspektifler yoktu. Özellikle anayasa kabulünde ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türk halkının sana vermiş olduğu o destekten, kuvvetten dolayı seni tebrik etmek istiyorum. Türkiye ile olan ilişkilere büyük önem veriyoruz. Bizim ilişkilerimizde kapalı, gizli konuların olmayacağı sözünü verdik. Savunma sanayi alanında olsun, diğer alanlarda olsun biz radikal ve ciddi adımların atılmasından yanayız. Bugünkü görüşmemiz her alandaki gelişmelerin yeni sayfasını açmış oldu. Hiçbir konuda ihtilafımız yoktur, her konuda iki ülkenin bakış açısı aynıdır. İşbirliğimizin temeli ekonomidir. Ticaret ve yatırım alanlarında önemli konuları ele aldık. Türkiye’nin bizim için kesinlikle öncelikli bir ülke olduğunu ve dostluğumuzun çok yüksek değerde olduğunu ve işbirliğimizi her zaman sürdürmeye hazır olduğumuzu beyan ediyorum."

