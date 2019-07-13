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DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'Ağaç Dikme Bayramı' fikrine yeşil ışık

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 02:43 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya kullanıcısı Abdullah Enes Şahin’in 'Ağaç Dikme Bayramı' ilan edilmesi önerisine olumlu yanıt verdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya kullanıcısı Abdullah Enes Şahin’in 'Ağaç Dikme Bayramı' ilan edilmesi önerisine olumlu yanıt verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter’daki hesabından bir takipçisinin 'Ağaç Dikme Bayramı' ilan edilmesi önerisinde bulunduğu paylaşımı yanıtladı. Fikri çok beğendiğini aktaran Erdoğan, "Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık, çalışıyoruz. Milli bir ağaçlandırma bayramımızın olması için de ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerini kullandı.
Şahin, Erdoğan'ın yanıtı üzerine yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanım, çağrımıza yanıt verdiğiniz için çok mutlu olduk. Gençlerin ve yüz binlerin sesi olduğunuz için minnettarız" dedi.
Şahin, 'Ağaç Dikme Bayramı' önerisinde bulunduğu paylaşımda, "Bir fikrim geldi. Biz neden 'Ağaç Dikme Bayramı' ilan etmiyoruz. Her yıl bir gün ayıralım, çoluk çocuk maaile, 82 milyon ağaç dikelim. Hem dünyaya örnek olalım hem gelecek nesillere yemyeşil bir ülke bırakalım" demişti.

Haber: Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA)

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