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DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğum gününü kutlayanlara videolu teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 03:26 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 65.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 65. doğum gününü kutlayanlara, yayınladığı videoyla teşekkür etti.

Doğum günü olan 26 Şubat nedeniyle Türkiye ve dünyadan birçok kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 65. yaşını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, gece saatlerinde yayınladığı videoyla doğum gününü kutlayanlara teşekkür etti.

Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı videoda, şu ifadeleri kullandı:

"65 yaş geride kaldı ve sizlerin özellikle sosyal medyada benim bu mutluluğumu paylaşmanız vesilesiyle sizlere özellikle şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bu yolda sizlere hizmet, benim için Rabbimin en büyük lütfudur. Sizleri bu hizmette hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. Kalın sağlıcakla."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığı teşekkür videosu

Haber: Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA)

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