DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan taziye mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 86 yaşında hayatını kaybeden gazeteci yazar Mehmed Şevket Eygi’nin yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Erdoğan, Twitter'daki hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Ülkemizin yetiştirdiği en önemli mütefekkir ve münevverlerden biri olan Muhterem Mehmed Şevket Eygi Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Mehmed Şevket Eygi'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,(DHA)

