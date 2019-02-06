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DHA ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 04:50 | Son Güncelleme

ADALET ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile Avrupa Birliği, Diyanet İşleri, Devlet Arşivleri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlıkları ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde 768 kişilik yeni kadro ihdas edildi.

ADALET ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile Avrupa Birliği, Diyanet İşleri, Devlet Arşivleri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlıkları ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde 768 kişilik yeni kadro ihdas edildi.

Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü sayıda yer alan kararnameye göre: Tüm yargı organlarında görev yapan mübaşir unvanlı kamu görevlilerinin hizmet sınıfı "Genel İdare Hizmetleri Sınıfı"na alındı.

Söz konusu kararnamenin 8'inci maddesinde değişikliğe gidilerek, yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme proje hizmetlerine ilişkin pozisyonlarda çalıştırılacaklar için açıktan alım izni kaldırıldı.

15'inci maddeye eklenen maddeyle, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Devlet Arşivleri Başkanlığı'ndaki Başkanlık Danışmanı, mali, sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'ndaki (YTB) Başkanlık Müşavirine denk hale getirildi.

768 YENİ KADRO İHDAS EDİLDİ

Kararnameyle birlikte; Adalet Bakanlığı bünyesinde 16 genel müdür yardımcısı, 1 hakim ve savcı eğitim merkezi müdürü, 2 hakim ve savcı eğitim merkezi müdür yardımcısı, 54 daire başkanı, 50 birinci derece tetkik hakimi, 50 ikinci derece tetkik hakimi, 50 üçüncü derece tetkik hakimi, 50 dördüncü derece tetkik hakimi, 50 beşinci derece tetkik hakimi, 3 genel müdür yardımcısı 34 daire başkanı olmak üzere toplam 359 kadro ihdas edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı yurtdışı teşkilatında 30 eğitim müşaviri, 10 ataşe, Avrupa Birliği Başkanlığı Merkez teşkilatında 11 daire başkanı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 40 musahhih, 7 bekçi, 40 hizmetli ve 1 ilçe müftüsü kadrosu ihdas edildi.

Devlet Arşivleri Başkanlığı bünyesinde başkanlık danışmanı, mali hizmetler uzmanı, mali hizmetler uzman yardımcısı hukuk müşaviri, şube müdürü, şef, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, memur, tekniker ve avukat olmak üzere toplam 127 kişilik kadro açıldı.

TİKA'da 8 başkanlık danışmanı, YTB'de 2 başkanlık müşaviri ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde 125 eğitim görevlisi kadrosu ihdas edildi.

Ayrıca TİKA bünyesindeki 5 kişilik başkanlık müşaviri kadrosu iptal edildi.

Haber: Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA)

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