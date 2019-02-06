DHA ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı

ADALET ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile Avrupa Birliği, Diyanet İşleri, Devlet Arşivleri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlıkları ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde 768 kişilik yeni kadro ihdas edildi.

Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü sayıda yer alan kararnameye göre: Tüm yargı organlarında görev yapan mübaşir unvanlı kamu görevlilerinin hizmet sınıfı "Genel İdare Hizmetleri Sınıfı"na alındı.

Söz konusu kararnamenin 8'inci maddesinde değişikliğe gidilerek, yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme proje hizmetlerine ilişkin pozisyonlarda çalıştırılacaklar için açıktan alım izni kaldırıldı.

15'inci maddeye eklenen maddeyle, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Devlet Arşivleri Başkanlığı'ndaki Başkanlık Danışmanı, mali, sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'ndaki (YTB) Başkanlık Müşavirine denk hale getirildi.