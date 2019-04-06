HABER

DHA ANKARA - DAĞCILARI TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI: 4 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 05:25 | Son Güncelleme

ANKARA-Eskişehir karayolunda, dağcıları taşıyan yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu, 4 kişi yaralandı.

ANKARA-Eskişehir karayolunda, dağcıları taşıyan yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.45 sıralarında Polatlı ilçesinde meydana geldi. Ankara'dan Kütahya'ya giden 19 dağcının içinde bulunduğu Osman U.'nun yönetimindeki 06 ZT 961 plakalı yolcu minibüsü, Polatlı ilçesi çıkışında henüz belirlenemeyen bir nedenle refüje devrildi. Yan yatan minibüsün içindeki yolculardan Ayşegül Ören, Ezgi Selen Can, Hasan Basri İşbilen ve Muammer Sefa Can Eman yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara burada ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle polis, yol üzerinde önlem aldı. Ankara-Eskişehir karayolunun iki şeridi ulaşıma kapatıldı. Minibüsün çekiciyle otoparka kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Yan yatan minibüsten görüntü
- Polis ekiplerinin çalışması
- Yoldan görüntü
- Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA)

PARTNER16 yıl sonra son noktayı koydular16 yıl sonra son noktayı koydular
THY Genel Müdürü Ekşi: Taşınmayı beklediğimizden daha da erken bitireceğimiz görünüyorTHY Genel Müdürü Ekşi: Taşınmayı beklediğimizden daha da erken bitireceğimiz görünüyor
Atatürk Havalimanı'ndaki tarihi son uçuşun kalkış iznini Bakan Turhan verdiAtatürk Havalimanı'ndaki tarihi son uçuşun kalkış iznini Bakan Turhan verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Reuters’tan beklenti anketi: Dolar/TL'de altı ay sonra ne bekleniyor?

Reuters’tan beklenti anketi: Dolar/TL'de altı ay sonra ne bekleniyor?

Nüfus ve bütçe oranları üzerinden yerel seçimlerin kazananları

Nüfus ve bütçe oranları üzerinden yerel seçimlerin kazananları

Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Şeyma Subaşı'dan sevgilisiyle ilk paylaşım!

Şeyma Subaşı'dan sevgilisiyle ilk paylaşım!

AK Parti'den İstanbul için açıklama!

AK Parti'den İstanbul için açıklama!

Flaş iddia: ABD, İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan edecek

Flaş iddia: ABD, İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan edecek

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uşak’ta 5 genç otomobille gölete uçtu

5 genç otomobille gölete uçtu!

Dağcıları taşıyan minibüs kaza yaptı: 4 yaralı

Dağcıları taşıyan minibüs kaza yaptı: 4 yaralı

Atatürk Havalimanı'ndan son uçuş Singapur'a yapıldı

Atatürk Havalimanı'na veda!

İstanbullular dikkat! Yeşilköy Havuzlu Kavşak ve Basın Ekspres yolu kapatıldı

İstanbullular dikkat! Yollar kapatıldı

İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

20 haftanın ardından hazırlar! İşte TMH'nin eğittiği uzman erbaşlar

Gözlerini ayırmadan izlediler! İşte nefes kesen anlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.