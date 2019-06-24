HABER

DHA ANKARA - Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'daki darbe girişimini kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 00:58 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Etiyopya'nın Amhara Bölgesi hükümetine karşı yapılan ve Amhara Hükümet Başkanı ile üst düzey yetkililerin hayatlarını kaybetmesine yol açan darbe girişimini şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Etiyopya'nın Amhara Bölgesi hükümetine karşı yapılan ve Amhara Hükümet Başkanı ile üst düzey yetkililerin hayatlarını kaybetmesine yol açan darbe girişimini şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Etiyopya’nın Amhara Bölgesi Hükümetine karşı yapılan ve Amhara Hükümet Başkanı ile üst düzey yetkililerin hayatlarını kaybetmesine yol açan darbe girişimini şiddetle kınıyoruz. Etiyopya Genelkurmay Başkanı’nın bu teşebbüsle bağlantılı olarak Addis Ababa’da uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Dost Etiyopya halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz. Türkiye’nin seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasa dışı yollarla değiştirilmesine yönelik tüm teşebbüslerin karşısında olduğunu yineliyor, söz konusu darbe girişimi karşısında Etiyopya’ya güçlü desteğimizi ifade ediyoruz."
Haber: Gökhan CEYLAN / ANKARA,(DHA)

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Anne ve kızı feci şekilde hayatını kaybettiAnne ve kızı feci şekilde hayatını kaybetti
Kırıkkale’de “damatsız düğün”Kırıkkale’de “damatsız düğün”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den seçim sonuçlarına ilişkin açıklama

Devlet Bahçeli'den seçim sonuçlarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum

Acele etmesi gözlerden kaçmadı! Sebebi ortaya çıktı

Acele etmesi gözlerden kaçmadı! Sebebi ortaya çıktı

Çok kızdı: Bir de profilinde Bakara suresi var...

Çok kızdı: Bir de profilinde Bakara suresi var...

İstanbul seçim sonuçları açıklandı!

İstanbul seçim sonuçları açıklandı!

Anadolu Ajansı'ndan veri akışı açıklaması

Anadolu Ajansı'ndan veri akışı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anne ve kızı feci şekilde hayatını kaybetti

Anne ve kızı feci şekilde hayatını kaybetti

Alevleri gören dışarı fırladı! Korku dolu anlar!

Gören apartmandan dışarı fırladı! Korku dolu anlar!

Sonraki belediye seçimleri ne zaman? Bir daha ne zaman sandığa gideceğiz?

Sonraki belediye seçimleri ne zaman? Bir daha ne zaman sandığa gideceğiz?

CHP'liler parti genel merkezinde kutlama yaptı

CHP'liler parti genel merkezinde kutlama yaptı

Sandığa giderken hayatını kaybetti

Sandığa giderken hayatını kaybetti

Seçim gününde kalp nakli

Seçim gününde kalp nakli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.