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DHA ANKARA - Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin 'yaptırım' kararına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 01:40 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına yönelik yasa tasarısının ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesini kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına yönelik yasa tasarısının ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesini kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı gerekçe gösterilerek Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısının bugün ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesinin şiddetle kınandığı belirtilerek, "Üst düzey yetkililerimizi ve Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan bu tasarı, NATO çatısı altında sürdürülen müttefiklik ilişkilerimizin ruhuyla bağdaşmadığı gibi ABD yönetimiyle 17 Ekim tarihinde Suriye konusunda varılan mutabakata da aykırıdır" denildi.
'ABD YÖNETİMİNİ GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAYA DAVET EDİYORUZ'
Açıklamada, ABD yetkililerinin tehdit diliyle bir yere varamayacaklarını görmeleri gerektiği belirtilerek, şu ifadeler yer aldı:
"Son günlerde müttefik bir ülke ile terör örgütü arasındaki farkı dahi göz ardı eden söylem ve eylemleriyle, terörist bir şahsı meşrulaştırma gafletinde bulunan ABD yetkililerinin, tek taraflı yaptırım tehditleriyle bir yere varamayacaklarını görmeleri gerekmektedir. ABD Kongresi'ni, ilişkilerimizin özüyle ilgili olmayan meseleleri iç siyaset malzemesi yapmaya son vermeye, müttefiklik ve ortaklık ilişkilerimize yakışır şekilde hareket etmeye ve ABD yönetimini de ilişkilerimize daha fazla zarar verebilecek adımların önlenmesi için gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz."
Haber: ANKARA,(DHA)

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