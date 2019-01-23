HABER

DHA ANKARA - Dışişleri Bakanlığı'ndan Kerç Boğazı açıklaması: 4 ölü, 4 kayıp

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 00:50 | Son Güncelleme

  DIŞİŞLERİ Bakanlığı açıklamasında, Kerç Boğazı'nda Tanzanya bayraklı iki gemide meydana gelen yangın faciasında yaşamını yitiren 14 kişiden 4'ünün Türk olduğu ve 4 Türk mürettebatın da kayıplar arasında bulunduğu belirtildi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı açıklamasında, Kerç Boğazı'nda Tanzanya bayraklı iki gemide meydana gelen yangın faciasında yaşamını yitiren 14 kişiden 4'ünün Türk olduğu ve 4 Türk mürettebatın da kayıplar arasında bulunduğu belirtildi. Açıklamada 8 Türk mürettebatın ise kurtarıldığı ifade edildi.
Kerç Boğazı'ndaki facia ile ilgili Dışişleri Bakanlığı, Türk mürettebatın durumu hakkında açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede kazada 8 Türk mürettebatın kurtarıldığı ifade edilerek şöyle denildi:
"Kerç Boğazı yakınlarında 21 Ocak 2019 tarihinde, Maestro ve Candy adlı Tanzanya bayraklı iki gemide meydana gelen yangın felaketinde, aralarında vatandaşlarımızın da bulunduğu her iki gemi mürettebatından hayatını kaybedenler olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir.
Kazanın haber alındığı ilk andan itibaren, yakından takip edilen olayda, ilk belirlemelere göre toplam 16 Türk mürettebattan 8'i kurtarılmış, 4’ü ise vefat etmiştir. Kayıp olan 4 vatandaşımız için ise arama-kurtarma çalışmaları devam etmektedir.
Bu elim kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Diğer taraftan, müteveffaların cenazelerinin en kısa sürede ülkemize getirilmesi için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz."
Haber: ANKARA,(DHA)

PARTNERBalık derisinden cinsel organ yaptılar ilk ilişki sonrasında...Balık derisinden cinsel organ yaptılar ilk ilişki sonrasında...
17 yaşındaki çocuk dehşet saçtı!17 yaşındaki çocuk dehşet saçtı!
Muğla'da korkutan deprem!Muğla'da korkutan deprem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Celal Şengör: Türkiye Afganistan’dır

Celal Şengör: Türkiye Afganistan’dır

Giyim devi konkordato istedi

Giyim devi konkordato istedi

AYM’den cinsel ilişki görüntüsü kararı!

AYM’den cinsel ilişki görüntüsü kararı!

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

İlçeyi karıştıran fotoğraf!

İlçeyi karıştıran fotoğraf!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acı haberi Dışişleri Bakanlığı verdi! Kerç Boğazı'nda 4 Türk hayatını kaybetti

Bakanlık acı haberi verdi: 4 Türk hayatını kaybetti

17 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! 10 kişilik gruba av tüfeğiyle saldırdı

17 yaşındaki çocuk dehşet saçtı!

Muğla'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Muğla'da korkutan deprem!

Silvan İlçe Emniyet Müdürü tutuklandı

Silvan İlçe Emniyet Müdürü tutuklandı!

AK Parti’den aday gösterilmeyince istifa ettiler

Aday gösterilmeyince istifa ettiler!

Tarsus'ta kanala düşen müdür yardımcısı kayboldu

Tarsus'ta kanala düşen müdür yardımcısı kayboldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.