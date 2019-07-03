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DHA ANKARA - Dışışleri Bakanlığı'ndan Nijer'deki intihar saldırısına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 00:18 | Son Güncelleme

DIŞIŞLERİ Bakanlığı, Nijer'de çok sayıda kişinin hayatını kaybettigi intihar saldırısını kınadı.

DIŞIŞLERİ Bakanlığı, Nijer'de çok sayıda kişinin hayatını kaybettigi intihar saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Nijer’in batısındaki Tillabéri bölgesinde bulunan Inates askeri birliğine yönelik olarak düzenlenen intihar saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir" denildi.
Terör eyleminin şiddetle kınandığı açıklamada, "Kardeş Nijer Halkına ve Hükümeti’ne taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Haber: ANKARA,(DHA)

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