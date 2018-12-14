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DHA ANKARA - DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YEMEN AÇIKLAMASI

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.12.2018 09:02 | Son Güncelleme

 DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsveç'te BM gözetiminde devam eden Yemen müzakerelerine ilişkin açıklama yaptı.

ANKARA,(DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsveç'te BM gözetiminde devam eden Yemen müzakerelerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada müzakere sürecinin desteklendiği belirtilerek, ''Krizin bir an önce çözümlenmesi ve nüfusunun dörtte üçünden fazlası insani yardıma muhtaç Yemenli kardeşlerimizin ızdırabının son bulması temel beklentimizdir'' denildi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Yemenli taraflar arasında 6-13 Aralık 2018 tarihlerinde İsveç'te BM gözetiminde gerçekleştirilen danışmalarda ilerleme sağlanmış olması memnuniyetle karşılanmaktadır. Tarafların, Hudeyde ve Taiz'deki durumu iyileştirmeye dönük adımlar atılmasında mutabık kalmalarını, keza binlerce kişiyi ve ailelerini ilgilendiren tutuklu değişimini bir takvim dahilinde hayata geçirmek konusunda uzlaşmış olmalarını, ayrıca siyasi çözümle ilgili müzakere çerçevesi üzerinde görüşmelere devam etmeyi taahhüt etmelerini önemsiyoruz. Yemen'deki krizin bir an önce çözümlenmesi ve nüfusunun dörtte üçünden fazlası insani yardıma muhtaç Yemenli kardeşlerimizin ızdırabının son bulması temel beklentimizdir. İİT Zirve Dönem Başkanı olarak Türkiye, Yemen'de kalıcı barış ve istikrar için BM tarafından sürdürülen çabalara destek olmayı sürdürecek, Yemen halkıyla dayanışma içinde hareket edecektir."

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