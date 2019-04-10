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DHA ANKARA - Dışişleri'nden kaçak FETÖ mensuplarının iadesiyle ilgili İngiltere'ye çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 00:57 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İngiltere Yüksek Mahkemesi'nin kaçak FETÖ mensuplarından Hamdi Akın İpek, Ali Çelik, Talip Büyük ve Mustafa Yeşil'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili temyiz izni talebini reddetmesine tepki gösterdi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İngiltere Yüksek Mahkemesi'nin kaçak FETÖ mensuplarından Hamdi Akın İpek, Ali Çelik, Talip Büyük ve Mustafa Yeşil'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili temyiz izni talebini reddetmesine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İngiltere makamlarına çağrıda bulunarak "Söz konusu terör örgütünün sadece Türkiye değil bulunduğu her ülke için tehdit olduğu unutulmamalı, terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin büyük önem taşıdığı bilinmelidir" dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü FETÖ mensupları Hamdi Akın İpek, Ali Çelik, Talip Büyük ve Mustafa Yeşil’in Birleşik Krallık’tan ülkemize iadelerinin reddine dair Londra Westminster Kaza Mahkemesi’nin kararına karşı yenilenen temyiz izni talebimizin bugün (9 Nisan) Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmesi hayal kırıklığına sebep olmuştur.

251 masum vatandaşımızın şehit edildiği ve binlercesinin de yaralandığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasındaki FETÖ mensuplarının ülkemize iadeleri yönündeki beklentimiz ve çabalarımız devam edecektir. Söz konusu terör örgütünün sadece Türkiye değil bulunduğu her ülke için tehdit olduğu unutulmamalı, terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin büyük önem taşıdığı bilinmelidir."

Haber: ANKARA,(DHA)

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