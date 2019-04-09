HABER

DHA ANKARA - Doç. Dr. Saadet Yüksel, AİHM hakimi seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 21:26 | Son Güncelleme

İSTANBUL Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve Anayasa Hukuku Bölüm Başkanı Doç.

İSTANBUL Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve Anayasa Hukuku Bölüm Başkanı Doç. Dr. Saadet Yüksel, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu tarafından, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) hakimi olarak seçildi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, AİHM’de Türkiye adına görev yapan Prof. Dr. Işıl Karakaş’ın görev süresinin sona erdiği ve yeni hakimin belirlenmesi amacıyla başlatılan sürecin de Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı koordinesinde yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamanın devamında, Avrupa Konseyi (AK) Sekretaryasına önerilen 3 kişilik hakim aday listesinin AK Danışma Paneli incelemesinin ardından, AKPM Hakim Seçim Komisyonuna sunulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Komisyon, adaylarımız Prof. Dr. Necati Polat, Prof. Dr. Esra Gül Dardağan Kibar ve Doç. Dr. Saadet Yüksel ile 29 Mart 2019 tarihinde, Paris’te mülakat gerçekleştirmiştir. Komisyon, adaylarımızın AİHM hâkimliği için yeterli olduğunu belirtmiş ve 3 kişilik listeyi AKPM Genel Kuruluna sunmuştur. 9 Nisan 2019 tarihinde AKPM Genel Kurulunda gerçekleşen seçim ile oyların çoğunluğunu alan Doç. Dr. Saadet Yüksel, 111 oy ile ülkemiz adına AİHM hâkimi olarak 9 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir. Yüksel’in teamüllere göre Temmuz ayı içerisinde AİHM’deki görevine başlaması beklenmektedir."

SAADET YÜKSEL KİMDİR?
Doç. Dr. Saadet Yüksel, Harvard Üniversitesi'nde yüksek lisans, İstanbul Üniversitesi'nde de doktora yapmıştır. Halen İstanbul Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı'nı yürüten Yüksel, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinde de yarı zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, 2018 yılı içerisinde, Katar’da bulunan Hamad Bin Khalifa Üniversitesi'nde de bir dönem misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Yüksel’in, anayasa hukuku ve insan hakları alanında çok sayıda çalışması bulunmaktadır.

Haber: Gökhan CEYLAN / ANKARA,(DHA)

Komadan çıkan insanlar neler yaşadıklarını anlattı Komadan çıkan insanlar neler yaşadıklarını anlattı
Parkta dehşet! Ailesiyle oturan polise saldırdı! Polis karşılık verince de...Parkta dehşet! Ailesiyle oturan polise saldırdı! Polis karşılık verince de...
Doç. Dr. Saadet Yüksel, AİHM hakimi seçildiDoç. Dr. Saadet Yüksel, AİHM hakimi seçildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bütün gözler YSK'da! Karar bekleniyor

Bütün gözler YSK'da! Karar bekleniyor

Son dakika: Devlet Bahçeli'den yeni seçim açıklaması

Son dakika: Devlet Bahçeli'den yeni seçim açıklaması

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Dev banka 1600 kişiyi işten çıkaracak

Dev banka 1600 kişiyi işten çıkaracak

İmamoğlu'ndan İstanbul oy sayım itirazı açıklaması

İmamoğlu'ndan İstanbul oy sayım itirazı açıklaması

AK Parti'den yeni açıklama: Henüz başvuru yapmadık

AK Parti'den yeni açıklama: Henüz başvuru yapmadık

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sürüyü yoldan geçirmeye çalışan çobanın feci ölümü

Sürüyü yoldan geçirmeye çalışan çobanın feci ölümü

Küçükçekmece'de polis, bıçakla saldırdığı öne sürülen kişiyi vurdu

Parkta dehşet! Ailesiyle oturan polise saldırdı! Polis karşılık verince de...

Malatya'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Saadet Yüksel, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üyeliğine seçildi

AİHM'e Türk kadın yargıç!

Adana'da bir kişi telefonla konuşurken tren çarpması sonucu öldü

Feci ölüm! Cep telefonu sonunu getirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.