HABER

DHA ANKARA - EĞLENCE MEKANINDA HESAP KAVGASI: 1 ÖLÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 05:34 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında hesap nedeniyle çıkan kavgada, müşteri silahla iş yeri çalışanını öldürdü.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında hesap nedeniyle çıkan kavgada, müşteri silahla iş yeri çalışanını öldürdü.
Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1 Sokak üzerindeki bir eğlence mekanında, gece yarısı ismi henüz belirlenemeyen bir müşteri ve iş yeri çalışanları arasında hesap anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma kısa süreden büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavganın ardından eğlence mekanından çıkan müşteri, bir süre sonra yeniden mekana gelerek, yanındaki silahla iş yeri çalışanı İ.Y.'yi vurdu. Silahlı saldırıda ağır yaralanan İ.Y., kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan İ.Y., iş arkadaşları tarafından Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. İ.Y., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, kayıplara karışan silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. İş yeri çalışanları ve müşterilerin ifadesini alan polis, çevredeki MOBESE kayıtlarını inceledi. Silahlı saldırgan ise polisin sıkı takibi ve çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen saldırganın sorgusu sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Olay yerinden görüntü
- Polis ekiplerinin çalışması
- Olay yeri inceleme çalışmaları
- İş yerinden görüntü
- Genel ve detay
Haber-Kamera: Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA)

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
AK Parti'den tepki çeken paylaşımla ilgili açıklamaAK Parti'den tepki çeken paylaşımla ilgili açıklama
Bakan Turhan: Adana-Gaziantep seyahat süresi 1,5 saate düşecekBakan Turhan: Adana-Gaziantep seyahat süresi 1,5 saate düşecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti'den Kenan Sofuoğlu'nun 'Emir erlerim' paylaşımıyla ilgili açıklama

AK Parti'den tepki çeken paylaşımla ilgili açıklama

Fatih'te UBER sürücüsü tartıştığı müşterisini ezdi

UBER sürücüsü tartıştığı müşterisini ezdi!

Hac kura çekimi sonuçları açıklandı! Hac kurası sonucu 2019 sorgulama

Milyonlarca kişi merakla bekliyordu! Açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu "Mehmetçik'ten ilk iftar"a

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu fotoğrafları seçti

İmamoğlu'ndan metrobüste oturmak isteyen vatandaşa: Biraz sabır

İmamoğlu'ndan metrobüste oturmak isteyen vatandaşa: Biraz sabır

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.