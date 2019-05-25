DHA ANKARA - ELİ BIÇAKLI VE MUŞTALI ŞÜPHELİ, OTOMOBİLLERE ZARAR VERDİ, POLİSE SALDIRDI

ANKARA’da polis ekiplerine bıçakla saldırmaya kalkışan kişi, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 03.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi’nde meydana geldi. Çevresindekilere bağırarak yolda yürüyen bir kişi, taksi durağının önündeki otomobillere zarar vermeye başladı. Saldırgan, elindeki muşta ve bıçakla park halindeki 2 otomobilin dikiz aynaları ile lastiklerine zarar verdi. Taksicilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı Bağdat Caddesi’ndeki Cemre Parkı’nın önünde buldu. Polis ekiplerinin 'dur' ikazına aldırmayan kişi, elindeki bıçakla ekiplere saldırmaya kalkıştı. Saldırgan, görevli bir polis memuru tarafından bir el ateş edilerek etkisiz hale getirildi. Diz kapağından vurulan kişi, sağlık ekipleri, ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralanan saldırganın üzerinde yapılan aramada, kimlik çıkmadı. Yenimahalle Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan saldırganın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yaralı saldırgandan görüntü

- Olay yerinden görüntü

- Bıçaktan görüntü

- Sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA)

