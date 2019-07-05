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DHA ANKARA - EMNİYET TEŞKİLATI 2019 ATAMALARI AÇIKLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 04:08 | Son Güncelleme

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesindeki personelin 2019 yılı atama ve yer değiştirmelerine ilişkin karar açıklandı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesindeki personelin 2019 yılı atama ve yer değiştirmelerine ilişkin karar açıklandı.
EGM, 2019 yılı genel atamaları çerçevesinde; başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis memuru rütbelerindeki toplam 21 bin 733 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerini gerçekleştirdi.
Buna göre; birinci hizmet bölgesinden ikinci hizmet bölgesine 9 bin 931 personelin, ikinci hizmet bölgesinden birinci hizmet bölgesine 10 bin 786 personelin, ikinci hizmet bölgesinden ikinci hizmet bölgesine bin 16 personelin atama işlemleri yapıldı. 42 bin 421 personelin ise ipka talepleri kabul edildi. Ataması yapılan polisler, Pol-Net sisteminden kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak atama bilgilerine ulaşabilecek.
Haber: Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA)

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