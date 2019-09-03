DHA ANKARA - Erdoğan: Güvenli bölgenin sadece adı kaldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölge hakkında, "Şu anda güvenli bölgenin sadece adı kaldı, başka bir durum söz konusu değil. Bir taraftan da tabii tacizler, tehditler malum güneyden zaman zaman yapılıyor. Bunlara karşı da atmamız gereken adımları atıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davet üzerine Türkiye’ye gelen Çekya Başbakanı Andrej Babis ile Beştepe’de gerçekleştirdiği baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Babis ve heyetini Ankara’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret vesilesiyle ikili ilişkilerin gözden geçirildiğini belirten Erdoğan şöyle konuştu:

"Tüm bunlarla beraber askeri, siyasi, ekonomik, ticari, kültürel alanlarda neredeydik, nereye geldik. Bunları görüşme fırsatımız oldu ve bütün ilişkilerin bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir konuma geleceğini de tespit ettik. Zira Türkiye olarak dostumuz ve müttefikimiz Çekya ile ilişkilerimizi her alanda geliştirme irademiz tamdır. Bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. Başbakan iken 2013’te Çek Cumhuriyeti ziyaretimde ikili ticaret hacmimiz için 5 milyar dolarlık hedef belirlemiştik. Bu hedefe ne yazık ki ulaşamadık. Bugün tekrar bu 5 milyarlık hedefimizi teyit ettik. Bunu aşmak için de görüşlerimizi ortaya koyduk. 2018’de gerçekleşen 3 milyar 650 milyon dolarlık hacim, bu hedefe adım adım yaklaştığımızı gösteriyor. Bugün TOBB’da düzenlenen ve yarın İstanbul’da düzenlenecek toplantıda iş adamlarımız arasında iş birliğimizi ilerletecektir. Enerji, Çekya ile yatırım ilişkilerimizde, lokomotif vazifesi ifa ediyor. Görüşmelerimizde iş birliğimizi nasıl daha da geliştireceğimizi ve yaşanan bazı sorunların aşılması için ne tür adımlar atabileceğimizi ele aldık."

'DOSTLUK ÖRNEĞİ OLARAK HEP HATIRLANACAKTIR'

Savunma sanayii alanında iş birliğinin ileri götürülmesi konusunda neler yapılabileceğinin de görüşüldüğünü aktaran Erdoğan, "Beşeri münasebetlerimizi, dostluk ilişkilerimizin ayrılmaz parçası olarak görüyoruz. Türkiye’nin, Çek halkının en çok tercih ettiği turizm destinasyonlarından biri olmasından memnuniyet duyuyoruz. Birinci Dünya Savaşı’nın Galiçya cephesinde şehit düşen askerimiz, Çek halkının ebedi misafiri olarak, aramızdaki en özel bağı oluşturmaktadır. Bu vesileyle Çekya’nın 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında vermiş olduğu desteğe bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. FETÖ’cü alçakların Gazi Meclis’imizi bombalaması sırasında zarar gören Bohemya kristali avizeler, Çek dostlarımız tarafından gönüllü olarak yenilenmiştir. Bu nazik ve anlamlı jest, büyük bir dostluk örneği olarak hep hatırlanacaktır" ifadelerini kullandı. ÇEKYA'YA AB TEŞEKKÜRÜ

Türkiye ve Çekya’nın NATO başta olmak üzere, çok taraflı platformlarda dayanışmalarını sürdürdüklerine dikkat çeken Erdoğan, "Çek Cumhuriyeti’nin AB üyelik sürecimize verdiği destekten de duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Bundan dolayı şükranlarımı ifade ediyorum. Bu dayanışmanın önümüzdeki dönemde güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

'ERDOĞAN’IN ÇÖZÜM ÖNERİSİNİ İYİ BULUYORUM'

Erdoğan ve Babis açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye’deki krizin çözümü hakkında Çekya’nın nasıl destek olabileceği yönündeki soruyu yanıtlayan Başbakan Babis, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çözüm önerisini iyi buluyorum. ‘Para gönderilsin’ değil, bir bölge oluşturulsun. Okullar, evler yapılsın. 4 milyon göçmen var. Biz Güvenlik Konseyi üyesi değiliz. Bu konuyu onlarla çözmek gerekiyor. ABD, Rusya elbette Türkiye ve diğer ülkelerin el atması gereken bir konu bu" diye konuştu. 'BİR OYALAMA TAKTİĞİDİR GİDİYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Ben de değerli dostumun açıklamalarına ilaveten; tabii Türkiye olarak AB’nin bize vermiş olduğu birçok sözler vardı. Bu sözler, bizim milli bütçemize bir parasal destek sözü değil. Uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla, bizim de uluslararası kuruluşlarımız olan, Kızılay, AFAD, bunlara verilecek destekle gerek bu çadırlardan tutunuz, konteyner kentlere varıncaya kadar, okul, sağlık hizmetleri gibi birçok konuda verilmesi gereken destekti. Şu ana kadar yaptığımız yatırım 40 milyar doları buldu. AB’nin ne yazık ki 3 milyar Avro'yu bulmadı. Hala yaptık, yapıyoruz gibi birçok şeylerle bir oyalama taktiğidir gidiyor. Fakat öyle de olsa, böyle de olsa biz 4 milyon insana elimizden gelen desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz" dedi.

'ŞU ANDA GÜVENLİ BÖLGENİN SADECE ADI KALDI'

Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölgeye de değinerek şunları kaydetti:

"Güvenli bölge teklifimiz var. Bu teklif; Obama döneminde de masadaydı. Sayın Trump döneminde teklif ettim, Avrupa’nın önemli ülkeleri Almanya, Fransa ile görüştük. Suudi Arabistan’la bunları görüştük. Hepsi de, ‘Çok güzel teklif, güzel bir anlayış’ peki yapılacak olan ne? Yapılacak olan şey şu; biz bu güvenli bölgedeki, şu an itibariyle yaklaşık bizim sınırlardan 30 kilometre derinlikte ve bütün sınırlarımız boyunca devam eden bir alan. Buralarda bizler konut yapacağız ve bu konutların 250-300 metrekare bahçesi olacak. Buralarda bu mülteciler ekip biçecek, ihtiyaçlarını karşılama suretiyle, kendi kendilerine yetme imkanı bulacak. Bu çok güzel proje dediler ama uygulamaya gelince böyle bir destek maalesef gelmedi. Ve şu anda kendileri güvenli bölgeyi gündeme getiriyorlar, ‘hadi’ deyince de, kimseyi biz karşımızda, ortada bulamıyoruz. Şu anda güvenli bölgenin sadece adı kaldı. Başka bir durum söz konusu değil. Bir taraftan da tabii tacizler, tehditler malum güneyden zaman zaman yapılıyor. Bunlara karşı da tabii atmamız gereken adımları atıyoruz."