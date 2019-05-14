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DHA ANKARA - Erdoğan, Putin ile telefon görüşmesi yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 00:26 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan Putin'e Suriye rejiminin son iki haftada İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesine yönelik ateşkes ihlallerinin endişe verici boyutlara ulaştığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu akşam telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından yaptığı paylaşımlara göre görüşmede Erdoğan ve Putin ikili ilişkilerin yanı sıra İdlib'de yaşanan son gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, Suriye rejiminin son iki haftada İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesine yönelik ateşkes ihlallerinin endişe verici boyutlara ulaştığını; sivillerin yanı sıra okul ve hastanelerin hedef alınıp tahrip edilmesinin terörle mücadeleyle izahının mümkün olmadığını belirti.
'İKİ LİDER SOÇİ MUTABAKATINA OLAN BAĞLILIKLARINI TEYİT ETMİŞLERDİR'
Altun'un paylaşımına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye rejiminin amacının İdlip'de Türk-Rus işbirliğini sabote etmek ve Astana ruhunu zedelemek olduğuna dikkat çekti. Altun'un Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin paylaşımları şöyle:
"İdlip'de gerilimin tırmanmasının Anayasa Komitesi'nin ihdası ve siyasi sürecin akamete uğratılması riskini de beraberinde getirdiğine dikkat çekmiştir. Görüşmede her iki lider Soçi Mutabakatına olan bağlılıklarını teyit etmişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız bugüne dek Soçi Muhtırası'nın uygulanmasında önemli mesafe kat edildiğini, buna mukabil yaşanan saldırıların ortak hedeflere zarar verebileceğini belirtmiştir. Son olarak Bosna-Hersek'te yaşanan hükümet krizine de değinen Cumhurbaşkanımız, bölgenin uluslararası örgütlerle işbirliğini artırmasının barış ve istikrar için elzem olduğuna inandıklarını kaydetmiştir."
Haber: Arda ERDOĞAN / ANKARA,(DHA)

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