DHA ANKARA - Erdoğan: Siyasi rekabet, bu büyük birlikteliğin engeli değil, tam tersi zenginliği olmalıdır

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin güvenlikten ekonomiye her alanda kritik bir dönemden geçtiğini belirterek, "Dolayısıyla birliğe, beraberliğe, her zamankinden daha çok ihtiyacımız bulunuyor. İşte bunun için 82 milyon vatandaşımızın her birini 'Türkiye' ortak paydası altında bir araya gelmeye davet ediyoruz. Demokrasinin ve hukukun kuralları içinde yürüttüğümüz siyasi rekabet, bu büyük birlikteliğin engeli değil, tam tersi zenginliği olmalıdır. Seçimler yapılır, kanunlar görüşülür, kararlar alınır, söylemler ifade edilir, sonuçta hepsi gelip geçer, geriye sadece Türkiye kalır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de eski ve yeni tüm milletvekilleriyle iftarda bir araya geldi. Meclis tören alanındaki iftar yemeğine HDP’li milletvekillerinin dışında, Meclis eski Başkanvekilleri, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partili milletvekilleri katıldı. İftar sonrası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yemek duası okudu. Yaklaşık 3 bin kişinin davet edildiği iftar yemeğinde konuklara iftar tabağı, mercimek çorbası, zeytinyağlı taze enginar, kıymalı su böreği, kaşık salata, hünkar beğendi, güllaç ve demirhindi şerbeti ikram edildi. TBMM Başkanlığı'nca iftar yemeğine katılan erkek milletvekillerine kravat, kadın vekillere ise fular hediye edildi.

'TBMM, MİLLETİN EMANETİNE SAHİP ÇIKTI' İftar yemeğinin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis’in Kurtuluş Savaşı ve 15 Temmuz darbe girişimi karşısında ayakta durarak milletin verdiği emanete sahip çıktığını belirtti. Erdoğan, TBMM’nin dünyanın çifte gazilik unvanına sahip tek meclisi olduğunu belirtti. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Samsun’a çıkışının 100’üncü yılında gerçekleştirilen törenlerin siyasi parti genel başkanları, gençler ve Samsun halkıyla muhteşem olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: "Samsun'dan Ankara'ya kadar süren yaklaşık 11 aylık yolculuk milletimizin müstevlilere karşı kıyamının tüm Anadolu’ya ve Rumeli’ye yayılışına vesile olmuştur. 23 Nisan 1920'den bugüne Meclis'imizin serencamı, ülkemizin demokrasi ve ekonomi yolunda kat ettiği mesafenin bir özeti gibidir. Bu Meclis, Cumhuriyeti kuran Meclis’tir. Bu meclis, çok partili siyasi hayata geçişin mimarı olan Meclis’tir. Bu Meclis darbelere, cuntalara, vesayete karşı cesaretle dimdik duran Meclis’tir. Bu Meclis, ülkemizin büyümesi yolunda atılan adımların önünü açan bir Meclis’tir. Bu Meclis, milli iradenin üstünlüğünden aldığı güçle ülkemize ve milletimize yönelik tüm saldırıların önünü kesen Meclis'tir. Bu Meclis, tarihimizin en önemli yönetim sistemi değişikliğini, demokratik sistem içinde başarıyla gerçekleştiren Meclis’tir. Bu Meclis, terör örgütleriyle, ihanet çeteleriyle, beşinci kol unsurlarıyla ülkemize diz çöktürmeye çalışanların heveslerini kursaklarında bırakan Meclis’tir. İşte bunun için bu çatı altında görev yapan her bir arkadaşımız, her türlü takdiri hak etmektedir. Sizlerin şahsında 1920’den bugüne kadar görev yapmış tüm milletvekillerimize şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum."

‘BU OYUNLARI BOZDUK’

Erdoğan, son 6 yıldır diğer ülkelerde toplumlar için oynanan oyunların çok daha fazlasının Türkiye’ye uygulanmaya çalışıldığını belirterek, "Bunun için terör örgütlerinden, ekonomik tetikçilere kadar ellerindeki tüm imkanları kullandılar. Hamdolsun milletimizle, milli iradenin temsilcisi olan Meclisimizle, kurumlarımızla birlikte yekvücut olduk, birlikte hareket ettik ve bu oyunları bozduk. Bugün buradaki şu güzel manzarayı; birliğimizin, beraberliğimizin, uhuvvetimizin bir nişanesi olarak görüyorum" dedi.

'SEÇİMLER YAPILIR, GERİYE SADECE TÜRKİYE KALIR'

Türkiye'deki siyaset kültürünün zaman zaman çok sert tartışmaları ve rekabeti beraberinde getirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet siyaseti, ülkemize ve milletimize hizmet için yapıyorsak, bu durum elbette mazur görülebilir, elbette demokrasinin bir cilvesi olarak da kabul edilebilir. Ama başarı için her yolu mubah görenleri mazur göremeyiz. Kendi siyasi veya şahsi çıkarları için gerektiğinde darbecilerle, küresel güçlerle, terör örgütleriyle birlikte hareket etme yoluna gidenlere milletimiz hiçbir zaman itibar etmemiştir ve inanıyorum ki etmeyecektir. Bugün Türkiye güvenlikten ekonomiye her alanda kritik bir dönemden geçiyor. Dolayısıyla birliğe, beraberliğe, her zamankinden daha çok ihtiyacımız bulunuyor. Milletimizin 15 Temmuz’da darbeciler karşısında gösterdiği cesareti, dirayeti ülkeyi yönetenler olarak bizim de kendi tercihlerimizle ortaya koymamız şart. İşte bunun için 82 milyon vatandaşımızın her birinin 'Türkiye' ortak paydası altında bir araya gelmeye davet ediyoruz. Demokrasinin ve hukukun kuralları içinde yürüttüğümüz siyasi rekabet, bu büyük birlikteliğin engeli değil tam tersi zenginliği olmalıdır. Seçimler yapılır, kanunlar görüşülür, kararlar alınır, söylemler ifade edilir, sonuçta hepsi gelip geçer, geriye sadece Türkiye kalır" diye konuştu.