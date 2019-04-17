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DHA ANKARA - Eski dostunu öldüren şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 07:55 | Son Güncelleme

ANKARA’da, husumetli olduğu ‘eski arkadaşı’ Cemal Oğulcan Gençağa’yı (26) sokak ortasında öldüren Cemil Semih Altıok (22), saklandığı evde suç aleti tabancayla birlikte yakalandı.

ANKARA’da, husumetli olduğu ‘eski arkadaşı’ Cemal Oğulcan Gençağa’yı (26) sokak ortasında öldüren Cemil Semih Altıok (22), saklandığı evde suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Mahkemeye çıkarılan Altıok tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 19 Mart gecesi Altındağ ilçesindeki Sakalar kavşağında meydana geldi. Aralarındaki husumet nedeniyle bir süredir görüşmeyen, iki yakın arkadaş Cemal Oğulcan Gençağa ile Cemil Semih Altıok, yol üzerinde karşılaşarak tartışmaya başladı. Eve gidip yanına aldığı silahla geri dönen Altıok, eski arkadaşına ateş açtı. Gençağa, vücuduna isabet eden kurşunla hayatını kaybederken Altıok, taksiyle olay yerinden kaçtı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Altıok’un Mamak ilçesi Zirvekent Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Polis ve jandarma ekiplerince yapılan baskında, şüpheli Cemil Semih Altıok gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, şüphelinin olayda kullandığı silah ile birlikte 35 mermi ele geçirildi. Şüpheli Cemil Semih Altıok’un yapılan sorgusunda hırsızlık, yaralama, uyuşturucu madde bulundurmak, mala zarar vermek gibi suçlardan toplam 27 kaydının bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin 4 ayrı suçtan da aranmasının olduğu belirtildi.

6 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro ekipleri, şüpheli Cemil Semih Altıok’un kaçması ve saklanmasına yardım eden kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde, şüphelinin olay yerinden kaçmasına yardım ettiği belirtilen taksi şoförü B.G., şüphelinin yengesi Ö.B., şüphelinin saklandığı evi temin eden M.C.H., G.A. ve M.V.’nin izine ulaştı. 6 kişi, 'Suçluyu kayırmak ve yardım etmek' suçlarından gözaltına alındı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Emniyetteki ifadesinde, cinayeti işlediğini kabul eden zanlı Cemil Semih Altıok ile ona yardım ettiği belirtilen 6 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Cemil Semih Altıok çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, gözaltına alınan 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

Haber: Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA)

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