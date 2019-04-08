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DHA ANKARA - FREN YERİNE GAZA BASTI, GECEKONDUNUN BAHÇESİNE UÇTU

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 04:52 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, sürücüsünün yanlışlıkla fren yerine gaza bastığı kamyonet, istinat duvarını aşarak gecekondunun bahçesine uçtu.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, sürücüsünün yanlışlıkla fren yerine gaza bastığı kamyonet, istinat duvarını aşarak gecekondunun bahçesine uçtu. Kamyonetin ön camından fırlayan sürücü yaralanırken, kaza anında kapı önünde bulunan ev sahibi, kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza, saat 02.15 sıralarında Gültepe Mahallesi 735/2. Sokak'ta meydana geldi. Hasan Ökden, 14 KE 772 plakalı kamyonetini virajda yavaşlatmak istediği sırada, iddiaya göre yanlışlıkla fren yerine gaza bastı. Bir anda hızlanan kamyonet, istinat duvarını aşarak Songül Taşkoparan'ın evinin bahçesine uçtu. Bahçedeki çardağı yıkan kamyonet havada asılı kaldı. Kazada, Hasan Ökden, kamyonetin ön camından fırlarken, Taşkoparan ise kendini yere atarak canını zor kurtardı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Ökden'i ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.
Öte yandan, Taşkoparan'ın evinin bahçesinde beslediği yavru köpeğin, kazadan korkarak kulübesinde saklandığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Kaza yerinden görüntü
- Kamyonetten görüntü
- Ev sahibinin görüntüsü
- Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA)

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