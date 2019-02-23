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DHA ANKARA - GECE KULÜBÜNDE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 04:47 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde eğlenmek için bir gece kulübüne giden İstemihan A.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde eğlenmek için bir gece kulübüne giden İstemihan A. (32), husumetli olduğu kişilerle yaşadığı kavgada kendi tabancasıyla vuruldu. Kavgada bir kişi de darp edildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, saat 01.00 sırlarında Korkutreis Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. İstemihan A., arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için geldiği mekanda, daha önceden husumeti bulunan kişilerle karşılaştı. İki gurup arasında yaşanan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Şiddetlenen kavgada İstemihan A.'nın belindeki tabancayı alan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, İstemihan A.'yı ayağından yaraladı. Yaşanan arbedede bir kişi de darp edilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi ile Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Yaralılardan görüntü
- Sağlık ekiplerinin müdahalesi
- Polis ekiplerinin çalışması
- Olay yerinden görüntü
- Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA)

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