DHA ANKARA - General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de

YÜKSEK Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında general ve amirallerin terfi ve atamalarına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gaete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı'na göre; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 75, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 25 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 27 general ve amiralin ataması yapıldı.

Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Şeref Öngay 3. Ordu Komutanı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Yavuz Türkgenci Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı, 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ise Ege Ordu Komutanı oldu. Korgeneral Sinan Yayla ise vekaleten yürüttüğü 2. Ordu Komutanlığı görevine atandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda yapılan atamaların tamamı şu şekilde:

"3. Ordu Komutanlığına Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Şeref Öngay,

Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığına Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Yavuz Türkgenci,

Ege Ordu Komutanlığına 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri,