DHA ANKARA - Gıda enflasyonu ile mücadelede önemli toplantı

ANKARA, (DHA)- HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ankara'da gerçekleştirilen Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısıyla ilgili, "Gıda enflasyonu ile mücadelede önümüzdeki süreçte çok daha kararlı politikaları hayata geçireceğiz" dedi.
Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısı bugün Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve yetkili kurum başkanlarının katılımı ile gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından toplantıya ait fotoğrafları paylaşarak, "Gıda enflasyonu ile mücadelede önümüzdeki süreçte çok daha kararlı politikaları hayata geçireceğiz" dedi.
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