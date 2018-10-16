DHA ANKARA - GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NE TOZ TAŞINIMI UYARISI

TARIM ve Orman Bakanlığı, bugün akşam saatlerine kadar Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde toz taşınımının devam edeceğini duyurdu. Uyarıda, toz taşınımının görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamlara neden olabileceği belirtilerek, vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.
Acil Durum Yönetim Merkezi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün (Salı) akşam saatlerine kadar Güneydoğu Anadolu bölge genelinde beklenen toz taşınımı hadisesinin sebep olacağı; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Haber: ANKARA,(DHA)
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