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DHA ANKARA - Hafif ticari araç ağaca çarptı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 06:33 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari araç ağaca çarptı.

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari araç ağaca çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde ilçedeki Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ankara şehir merkezi yönünde ilerleyen Hanifi Korkmaz yönetimindeki 06 HA 9570 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil karşı şeride geçerek durabildi. Kazada sürücü ile birlikte araçtaki Suriye uyruklu 4 kişi yaralandı. İtfaiyenin çalışmaları sonrası sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılara sağlık ekipleri müdahale etti. 5 yararı, ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Yaralıların ambulanslara taşınması
- Kaza yerinden görüntü
- Polis ekiplerinin çalışması
- Genel ve detay
Haber-Kamera: Müfit ONBAŞI / ÇUBUK(Ankara),(DHA)

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