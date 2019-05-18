HABER

DHA ANKARA - HUSUMETLİLERİNİN BIÇAKLI SALDIRISINA UĞRAYAN KİŞİ ÖLDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 02:44 | Son Güncelleme

ANKARA’da, husumetli olduğu akrabalarının bıçaklı saldırısına uğrayan Iraklı Amjad Ahmad (20), hayatını kaybetti, arkadaşı İbrahim Almualla yaralandı.

ANKARA’da, husumetli olduğu akrabalarının bıçaklı saldırısına uğrayan Iraklı Amjad Ahmad (20), hayatını kaybetti, arkadaşı İbrahim Almualla yaralandı.
Olay, saat 23.15 sıralarında Mamak ilçesi Çağlayan Mahallesi’ndeki Kent Parkı’nda meydana geldi. Iraklı Amjad Ahmad ve arkadaşı İbrahim Almualla parkta bulunduğu sırada, iddiaya göre parka gelen Abdulkadir, Ömer ve Muhayettin Neccar’ın saldırısına uğradı. İki grup arasında bir süre yaşanan arbedenin sonunda, Amjad Ahmad ve İbrahim Almualla bıçakla yaralandı. Amjad Ahmad’ın yerde hareketsiz kaldığını gören saldırganlar, olay yerinden kaçarken, o anlar ise bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Amjad Ahmad’ın göğsünden ve sırtından aldığı bıçak yarasıyla hayatını kaybettiğini belirledi. İbrahim Almualla ise ambulansla kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

KAN DAVASI NEDENİYLE ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ
Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda 3 şüphelinin peşine düşen polis ekipleri, Demirlibahçe Mahallesi’nde kasaplık yapan Muhayettin Neccar’ı, dükkanının bulunduğu sokakta gözaltına aldı. Şüpheli Muhayettin Neccar, yapılan sorgusunda Amjad Ahmad’ın 2013 yılında Irak’ta abisini öldürdüğünü bu nedenle aralarında kan davası bulunduğunu söyleyerek, Amjad Ahmad'ı parkta görerek çeşitli yerlerinden bıçakladığını itiraf etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Şüphelilerin kaçma anı
- Olay yerinden görüntü
- Polis ekiplerinin çalışması
- Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER - Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA)

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Yürek yakan fotoğraf! Yürek yakan fotoğraf!
Sürücüleri bu defa iftara davet etmek için durdurdularSürücüleri bu defa iftara davet etmek için durdurdular
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Saadet Partisinden "23 Haziran" seçimi açıklaması

Saadet Partisinden "23 Haziran" seçimi açıklaması

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzonspor kararı

UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzonspor kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Üniversiteye baskın! Onlarca kişi güvenliklere vura vura rektörün odasına çıktı

Üniversiteye baskın! Onlarca kişi güvenliklere vura vura rektörün odasına çıktı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehitlerin baba evinde yas var

Yürek yakan görüntü!

Haliç Üniversitesi'ne baskın! Onlarca kişi güvenliklere vura vura rektörün odasına çıktı

Üniversiteye baskın! Onlarca kişi güvenliklere vura vura rektörün odasına çıktı

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Türkiye ve Rusya arasında önemli toplantı

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Türkiye ve Rusya arasında önemli toplantı

Eylül cinayeti davasında yeni gelişme! Mahkeme başkanının sorusuna yanıtı...

Eylül cinayeti davasında yeni gelişme! Mahkeme başkanının sorusuna yanıtı...

20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? 19 Mayıs ertesi resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.