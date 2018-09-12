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DHA ANKARA - İbrahim Kalın: İdlib’e yapılacak bir saldırı insani felakete yol açar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 00:50 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da görüşülen İdlib'e yönelik saldırılarıyla ilgili Twitter'dan paylaşımlarda bulundu.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da görüşülen İdlib'e yönelik saldırılarıyla ilgili Twitter'dan paylaşımlarda bulundu. Kalın, "İdlib’e yapılacak bir saldırı, insani felakete ve göç dalgasına yol açacak, siyasi çözüm arayışlarını baltalayacaktır" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:
"İdlib’e yapılacak bir saldırı, insani felakete ve göç dalgasına yol açacak, siyasi çözüm arayışlarını baltalayacaktır. Bu sorunun bütün yükünü Türkiye’nin üzerine yıkmak, ne adildir ne de doğru. CB’mızın çabası ortadadır. Herkesin sorumluluk alması bir zarurettir."
"Batılı ülkelerin ‘Esed rejimi İdlib’de kimyasal silah kullanırsa müdahale ederiz’ açıklaması anlamsızdır ve hiçbir caydırıcılığı yoktur. Suriye’de yüz binlerce insan konvansiyonel silahlarla öldürüldü. Her tür ölümün önlenmesi esastır. Türkiye bunun mücadelesini vermektedir."
ABD'NİN MÜLTECİLERE BÜTÇE DESTEĞİNİ KESMESİ VE FKÖ OFİSİNİ KAPATMASI
Kalın, ABD'nin mültecilere ekonomik yardımları kesmesi ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ofisini kapatmasıyla ilgili tutumunu da eleştirerek, "ABD yönetiminin hukuksuz Kudüs kararı, Filistinli mültecilere bütçe desteğini kesmesi ve FKÖ ofisini kapatması, 'tarafsız arabulucu' iddiasının tamamen çöktüğünü gösteriyor. Filistin halkını yok sayan hiçbir politika, plan başarılı olamayacaktır. Türkiye Filistin’in yanındadır" dedi.

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