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DHA ANKARA - İmar Barışı süresinin uzatılması ile ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 01:27 | Son Güncelleme

RESMİ Gazete’de yayımlanan kararda, 31 Aralık 2017’den önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere başvuruda bulunmuş olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresi uzatıldı.

RESMİ Gazete’de yayımlanan kararda, 31 Aralık 2017’den önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere başvuruda bulunmuş olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresi uzatıldı.
Resmi Gazete’de, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın imzasıyla yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:
“31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere 15/6/2019 tarihine kadar başvuruda bulunmuş olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresi; yapı kayit bedelinin en az yüzde 25'inin 31/7/2019 tarihine kadar peşin olarak, kalan kısmının ise takip eden aylarda taksitli olarak ve her ayın birinde kalan kısmın yüzde 2 oranında artırılması suretiyle hesaplanacak miktarın yatırılması şartıyla 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır."
Haber: Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA)

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