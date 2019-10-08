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DHA ANKARA - Irak ve Suriye Tezkereleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 20:11 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Irak ve Suriye'deki terörist unsurlarla mücadelesi kapsamında sınır dışında görevlendirilmesi hakkındaki tezkerenin, 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi. 1 yıl daha uzatılan Tezkere, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti’nin oyları ile kabul edildi.

TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Irak ve Suriye'deki terörist unsurlarla mücadelesi kapsamında sınır dışında görevlendirilmesi hakkındaki tezkerenin, 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi. 1 yıl daha uzatılan Tezkere, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti’nin oyları ile kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Levent Gök Başkanlığı’nda toplandı. Genel Kurulda, gündem dışı konuşmalar ve grup önerilerinin ardından, Cumhurbaşkanlığı tezkereleri görüşüldü. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Irak ve Suriye'deki terörist unsurlarla mücadelesi kapsamında sınır dışında görevlendirilmesi hakkındaki tezkerenin, 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülüp kabul edildi. Tezkere ile Türkiye'nin menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine göre ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, TSK'nın gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi amaçlanıyor. Aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması, bu kuvvetlerin cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilebilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin yine cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması öngörülüyor. Tezkere, 30 Ekim 2019 tarihinden itibaren 1 yıl daha uzatıldı.
MALİ TEZKERESİ
Genel Kurulda, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında hudut, şümul, miktar ve zamanı hükümetçe takdir ve tespit edilmek üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının, yurt dışına gönderilmesine ilişkin görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi’nin görüşmelerine geçildi.
Haber: Besti KARALAR / ANKARA,(DHA)

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