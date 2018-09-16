DHA ANKARA - Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

GENELKURMAY Başkanlığı, Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde bulunan terör örgütü PKK hedeflerine yönelik bugün düzenlenen hava harekatlarında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Bitlis kırsalı ile Irak kuzeyi Zap bölgelerine 16 Eylül 2018 tarihinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı dört terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Haber: ANKARA,(DHA)
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