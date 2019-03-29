HABER

DHA ANKARA - Kadın polis, polis nişanlısını tabancayla vurup, intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 02:42 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, Komiser Yardımcısı Yeliz Y., iddiaya göre otomobilde tartıştığı nişanlısı Komiser Yardımcısı Hasan Hüseyin G.'yi tabancayla vurup, ardından intihar etti.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, Komiser Yardımcısı Yeliz Y., iddiaya göre otomobilde tartıştığı nişanlısı Komiser Yardımcısı Hasan Hüseyin G.'yi tabancayla vurup, ardından intihar etti. Hastaneye kaldırılan Hasan Hüseyin G.'nin, durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay, saat 23.30 sıralarında Oğuzlar Mahallesi İlhami Soysal Sokak'ta meydana geldi. Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nun yanında park halinde bulunan 06 BV 7036 plakalı otomobil içerisindeki Komiser Yardımcısı Yeliz Y. ile nişanlısı Komiser Yardımcısı Hasan Hüseyin G. bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Yeliz Y., belindeki tabancayla Hasan Hüseyin G.'ye ateş etti. Hasan Hüseyin G. vücuduna isabet eden kurşunla kanlar içerisinde kalırken, Yeliz Y. ise ardından aynı tabancayla kendini vurdu.
Silah seslerini duyanlar, otomobilde hareketsiz yatan iki kişiyi görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yeliz Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirlerken, ağır yaralanan Hasan Hüseyin G.'yi özel bir hastaneye kaldırdı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi de sevk edildi. Sokağın giriş ve çıkışlarını kapatan polis, çevrede toplanan kalabalığa olay yerinden uzaklaşmaları konusunda uyarıda bulundu. Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri ise otomobilde inceleme yaptı. Yapılan çalışmaların ardından Yeliz Y.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, hastaneye kaldırılan Hasan Hüseyin G.'nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Olay yerinde görüntü
- Vatandaşla röp.
- Cenazeden görüntü
- Polisin çalışması
- Genel detay
Haber-Kamera: Caner ÜNVER - Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA)

5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı
Kayıp çocuktan kahreden haber! Kayıp çocuktan kahreden haber!
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop halı saha maçı yaptıTBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop halı saha maçı yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir ilçe ona ağladı! Son fotoğrafı ortaya çıktı

Bir ilçe ona ağladı! Son fotoğrafı ortaya çıktı

Olay yaratan 'Damadımın cinsel organı kızımı öldürdü' iddiası!

Olay yaratan 'Damadımın cinsel organı kızımı öldürdü' iddiası!

Amedsporlu Mansur Çalar'a indirim!

Amedsporlu Mansur Çalar'a indirim!

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Seçime 3 gün kala 24 Haziran seçimini bilen şirketten son anket!

Seçime 3 gün kala 24 Haziran seçimini bilen şirketten son anket!

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Hastanede korkunç olay! Tam o an...

Hastanede korkunç olay! Tam o an...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Kayseri'den acı haber geldi

Kayseri'den acı haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polis memuru nişanlısını vurup intihar etti

Polis memuru nişanlısını vurup intihar etti

Kırklareli'nde 11 yaşındaki çocuk ölü bulundu! Başına tuğla ile vurularak öldürülmüş

Kayıp çocuktan kahreden haber!

12 yaşındaki çocuktan korkunç iddia: 'Delil kalmasın' diye beni de vurdular

'Çocuğu da vurun delil kalmasın!'

Atatürk Havalimanı'nda başörtülülere hakaret eden kişi gözaltına alındı

Başörtülülere hakaret eden kişiye gözaltı!

Kahreden olay! İntihara kalkışan ikizini kurtarmak isterken...

Kahreden olay! İntihara kalkışan ikizini kurtarmak isterken...

6 gündür aranan öğrencinin cesedi bulundu

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.