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DHA ANKARA - KAR NEDENİYLE ARAÇLARINDA MAHSUR KALAN 7 KİŞİYİ EKİPLER KURTARDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 00:27 | Son Güncelleme

 Ankara'da kar yağışı etkili olurken, Elmadağ İlçesi Yeşilpınar Mahallesi'nde 7 kişi araçlarında mahsur kaldı.

Özgür ALTIN / ANKARA (DHA) - Ankara'da kar yağışı etkili olurken, Elmadağ İlçesi Yeşilpınar Mahallesi'nde 7 kişi araçlarında mahsur kaldı. Kara nedeniyle kapanan yolda saat 22:00 sıralarında iki araçta mahsur kalan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine ulaşan AFAD, 112 Acil ve belediye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası vatandaşlar bulundukları yerden kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan vatandaşların tedibir amaçlı olarak hastaneye sevk edildikleri belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Kar temizleyen iş makineleri
- Belediye çalışanları
- Kurtarma çalışmalarına katılanların röportajı

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