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DHA ANKARA - KAZADA HURDAYA DÖNEN KAMYONDAN SAĞ ÇIKTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 06:29 | Son Güncelleme

ANKARA’da sebze yüklü kamyon sürücüsü Mahmut Toksoy’un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön levhasına çarptı.

ANKARA’da sebze yüklü kamyon sürücüsü Mahmut Toksoy’un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön levhasına çarptı. Kazada sürücü koltuğunda sıkışan Toksoy, kazayı hafif yaralı şekilde atlatırken, kamyon hurda yığınına döndü. Kaza sonucu kamyonda bulunan sebzeler de yola dağıldı.
Kaza, gece saatlerinde Yenimahalle ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi. Anadolu Bulvarı’ndan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı istikametine giden Mahmut Toksoy idaresindeki 06 AJ 8296 plakalı sebze yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Podium Alışveriş Merkezi önünde bulunan alt geçidin girişindeki levhaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurda yığınına dönen kamyonun kasası koptu, sebzeler yola savruldu. Toksoy ise sürücü koltuğunda sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sürücü Toksoy, itfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Toksoy’un, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle tek yönlü olarak ulaşıma kapanan Anadolu Bulvarı, aracın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Kamyonda sıkışan sürücüden görüntü
- Kurtarma çalışmalarından görüntü
- Yola saçılan meyve ve kamyon kasasından görüntü
- Ekiplerden görüntü
- Genel detay
Haber-Kamera: Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA)

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