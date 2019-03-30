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DHA ANKARA - KEÇİÖREN'DE TRAFİK KAZASI: 3 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 06:56 | Son Güncelleme

ANKARA’nın Keçiören ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

ANKARA’nın Keçiören ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Etlik Mahallesi’nde meydana geldi. Yusuf Görkem idaresindeki SG 386931 yabancı plakalı otomobil ile Ferhat Baytaş kontrolündeki 06 FS 7111 plakalı otomobil, Sakalar Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 2 otomobilde savrulurken, yabancı plakalı aracın sürücü Yusuf Görkem ile yanındaki yolcu Alaattin Ortaçağ ve diğer otomobilin sürücüsü Ferhat Baytaş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıları Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Ekiplerden görüntü
- Kazaya karışan araçlardan görüntü
- Yaralının ambulanstan görüntüsü
- Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA)

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