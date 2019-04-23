OSMAN SARIGÜN, YENİDEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Ankara’nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Mahallesi’nde düzenlenen şehidin cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk atan ve ek gözaltı süresi alınan Osman Sarıgün, Çubuk Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek yeniden adliyeye sevk edildi. Jandarma ekiplerince adliyenin arka kapısından içeri alınan Sarıgün, savcılık sorgusuna alındı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Jandarma araçlarının gelişi
-Çubuk adliyesi
-Genel görüntüler
Haber-Kamera: Engin ÖZMEN - Haluk KARAASLAN / ANKARA, (DHA)
*GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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