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DHA ANKARA - Kılıçdaroğlu, saldırı ile ilgili şikayette bulundu (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 22:52 | Son Güncelleme

OSMAN SARIGÜN, YENİDEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Ankara’nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Mahallesi’nde düzenlenen şehidin cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk atan ve ek gözaltı süresi alınan Osman Sarıgün, Çubuk Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek yeniden adliyeye sevk edildi.

OSMAN SARIGÜN, YENİDEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ankara’nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Mahallesi’nde düzenlenen şehidin cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk atan ve ek gözaltı süresi alınan Osman Sarıgün, Çubuk Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek yeniden adliyeye sevk edildi. Jandarma ekiplerince adliyenin arka kapısından içeri alınan Sarıgün, savcılık sorgusuna alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Jandarma araçlarının gelişi
-Çubuk adliyesi
-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN - Haluk KARAASLAN / ANKARA, (DHA)

*GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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