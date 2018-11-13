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DHA ANKARA - KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER GÖRÜŞMESİ 1.5 SAAT SÜRDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 23:13 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Yaklaşan yerel seçimlerin görüşüldüğü görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.
İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmede CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları karşıladı. Kılıçdaroğlu, daha sonra Meral Akşener'in makamına geçti. Burada iki lider basın mensuplarına poz verdi. Daha sonra iki parti arasında basına kapalı bir görüşme başladı. Görüşmenin ilerleyen saatlerinde heyetlerin dışarıya çıktığı ve Kılıçdaroğlu ile Akşener'in baş başa görüştükleri öğrenildi. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşme sonrası Kılıçdaroğlu partiden ayrıldı.

'İKİ PARTİ GENEL BİR GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNMUŞTUR'
Görüşme sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, ortak basın açıklamasında bulundu. İYİ Parti'li Paçacı, toplantının son derece verimli geçtiğini söyleyerek, şöyle konuştu:
"Türkiye'nin başta ekonomik olmak üzere diğer temel sorunları hakkında her iki parti genel bir görüş alışverişinde bulunmuştur. Daha sonda önümüzde 31 Mart'ta gerçekleşen olan yerel seçimler konusunda da genel anlamda bir görüş alışverişinde bulunulmuştur. Milletimiz geleceğinden umutlu değildir. Türkiye'nin iki büyük partisi bir araya gelerek temel meseleler konusunda ortak mutabakatlar temin etmiştir. Bu genel mutabakatlar çerçevesinde milletimiz umutsuzluğa kapılmasın. Bu toplantı hem CHP olarak hem İYİ Parti olarak geleceğe daha umutla bakmamızı sağlamıştır."

'GENEL KONULAR DEĞERLENDİRİLDİ'
CHP'li Torun ise, gerek dış politikada gerekse iç politikada çözmeleri gereken önemli konuların bulunduğunu kaydederek, "İki genel başkan bu konular üzerinde durdular. Genel konular değerlendirildi ve bir siyasi sorumluluk içerisinde de görüş alışverişinde bulunuldu. Bizim amacımız artık bu ülkede üzerinde durmamız gereken çözüm üretmemiz gereken konular var. Bu anlamda bir genel değerlendirme yapıldı" dedi.
Yerel seçimlerde CHP ve İYİ Parti'nin işbirliği yapıp yapmayacağı ve bu görüşmelerin devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine Paçacı, "Genel bir görüş alışverişinde bulunulmuştur. Onun ötesinde söylenecek bir şey yoktur. Türkiye'nin birçok problemi var. Bu problemlerin çözümü için iki büyük siyasi parti her zaman bir araya gelebilir. İhtiyaç hasıl olduğunda bu birliktelik veya bu görüşme gerçekleşecektir" diye yanıt verdi.

'ADAYLAR KONUSUNA GİRİLMEDİ'
Bir basın mensubunun Mansur Yavaş'ın adaylığının gündeme gelip gelmediği sorusuna ise CHP'li Torun, "Adaylar konusuna girilmedi. Sadece genel değerlendirme yapıldı. Sonuçta iki genel başkanda siyasi sorumluluk içinde Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunların çözümü noktasında değerlendirme yaptı" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kılıçdaroğlu'nun gelmesi, Akşener'in karşılaması ve makam odasındaki hazirun
-Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti binasından ayrılması
-Genel başkan yardımcılarının basın toplantısı

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU - Kaan ULU / ANKARA,(DHA)

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