DHA ANKARA - KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER GÖRÜŞMESİ 1.5 SAAT SÜRDÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Yaklaşan yerel seçimlerin görüşüldüğü görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.

İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmede CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları karşıladı. Kılıçdaroğlu, daha sonra Meral Akşener'in makamına geçti. Burada iki lider basın mensuplarına poz verdi. Daha sonra iki parti arasında basına kapalı bir görüşme başladı. Görüşmenin ilerleyen saatlerinde heyetlerin dışarıya çıktığı ve Kılıçdaroğlu ile Akşener'in baş başa görüştükleri öğrenildi. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşme sonrası Kılıçdaroğlu partiden ayrıldı.

'İKİ PARTİ GENEL BİR GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNMUŞTUR'

Görüşme sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, ortak basın açıklamasında bulundu. İYİ Parti'li Paçacı, toplantının son derece verimli geçtiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin başta ekonomik olmak üzere diğer temel sorunları hakkında her iki parti genel bir görüş alışverişinde bulunmuştur. Daha sonda önümüzde 31 Mart'ta gerçekleşen olan yerel seçimler konusunda da genel anlamda bir görüş alışverişinde bulunulmuştur. Milletimiz geleceğinden umutlu değildir. Türkiye'nin iki büyük partisi bir araya gelerek temel meseleler konusunda ortak mutabakatlar temin etmiştir. Bu genel mutabakatlar çerçevesinde milletimiz umutsuzluğa kapılmasın. Bu toplantı hem CHP olarak hem İYİ Parti olarak geleceğe daha umutla bakmamızı sağlamıştır."