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DHA ANKARA - Kılıçdaroğlu: YSK'nın KHK kararı doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 00:35 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilenlerle ilgili aldığı kararın doğru olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilenlerle ilgili aldığı kararın doğru olduğunu söyledi.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin YSK'nın İstanbul seçimleriyle ilgili itiraz sürecine ilişkin sorularını cevapladı. Kılıçdaroğlu, "YSK’nın KHK ile ilgili aldığı karar, doğru bir karar. Diyor ki 'bunlar gidip oy kullanabilir'. Daha önce de benzer kararlar var" dedi.

Haber: ANKARA,(DHA)

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