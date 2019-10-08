DHA ANKARA - Mali Tezkeresi’nin süresi 1 yıl daha uzatıldı -1

TBMM Genel Kurulu\u2019nda, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ne asker g\u00f6nderilmesine ili\u015fkin Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Tezkeresi kabul edildi. Kabul edilen Tezkere\u2019nin s\u00fcresi bir y\u0131l daha uzat\u0131ld\u0131.\nHaber: ANKARA,(DHA)Makyaj malzemesi san\u0131p g\u00f6z\u00fcne s\u00fcrd\u00fc, kabusu ya\u015fad\u0131Deprem uzman\u0131 Kuto\u011flu, AVM'leri toplanma b\u00f6lgesi olarak \u00f6nerdiABD B\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011fi \u00f6n\u00fcnde Trump\u2019a tepki eylemi
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