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DHA ANKARA - Mansur Yavaş: Kızılırmak suyunu, tarım yapılması için hizmete vereceğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 01:42 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "1 milyar dolara mal olan ve yakında boşa çıkacak Kızılırmak suyunu, Gölbaşı ve Bala arasında bin kilometrekarelik bir alanda sulu tarım yapılması için hizmete vereceğiz" dedi.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "1 milyar dolara mal olan ve yakında boşa çıkacak Kızılırmak suyunu, Gölbaşı ve Bala arasında bin kilometrekarelik bir alanda sulu tarım yapılması için hizmete vereceğiz" dedi.
CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında, Gümüşhaneliler Derneği’nin Yenimahalle'de düzenlediği 'adaylarla buluşma' etkinliğine katıldı. Yavaş'ı, Yenimahalle Belediye Başkanı ve adayı Fethi Yaşar, CHP İlçe Başkanı Feridun Güngör ile birlikte çok sayıda Gümüşhaneli karşıladı. Yavaş burada yaptığı konuşmada, belediye başkanının siyasetle uğraşmamasını ve hizmetini yapması gerektiğini söyledi. Yavaş, Ankara'da bulunan 25 belediye başkanının 20 yıldır aynı sofraya oturup yemek yemediğini belirterek, "Seçmenin tercihine saygı duyulması lazım. İlk yapacağımız işlerden birisi, inşallah 25 ilçe belediye başkanı olarak oturup Ankara'nın sorunlarını birlikte tartışacağız ve Ankara'yı birlikte yöneteceğiz. Bizim ortada paylaşamayacak bir şeyimiz yok. Çok oy veren çok hizmet, az oy veren az hizmet anlayışını maalesef biz Ankara'da gördük. Az oy aldığı yerlere kötü otobüsler göndermek, hizmet yapmamak gibi şeyler bunlar yönetime yakışmayacak şeyler, biz bunları çok eleştirdiğimize göre inşallah biz bunların hiçbirini yapmayacağız" diye konuştu.

'BOŞA ÇIKACAK KIZILIRMAK SUYUNU TARIMDA KULLANACAĞIZ'
Programdan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara Kulübü Derneği'nin toplantısına katılan Yavaş, burada yaptığı konuşmada ise, "1 milyar dolara mal olan ve yakında boşa çıkacak Kızılırmak suyunu, Gölbaşı ve Bala arasında bin kilometrekarelik bir alanda sulu tarım yapılması için hizmete vereceğiz. Bin kilometre karelik alanda üretilecek sebze neredeyse Türkiye'nin tümüne yetecek, hem orada ki köylüler para kazanacak hem Ankaralı ucuz sebze yiyecek" dedi.

'ANADOLU KÜLTÜR PROJESİ'Nİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ'
Yavaş, Ankara Kulübü Derneği'nin toplantısının ardından Samsunlular Federasyonu'nun düzenlediği hamsi gecesine katıldı. Yavaş, Samsunlular için mangalda hamsi çevirdi. CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ve Millet İttifakı Keçiören Adayı Güçlü Şenel de, Yavaş'a eşlik etti. Programda konuşan Yavaş, seçilmesi durumunda Ankara'da 81 ilin Anadolu kültür projesini hayata geçireceklerini belirterek, "Ankara'ya turist çekmek için 81 ilin 'Anadolu Kültür Projesi' diye bir projemiz var. Bu projede 81 ilin ne özelliği varsa, kiminin konak kimini ev, o ilin sembol binasını Ankara'da yapıp bahçesiyle beraber bunu federasyonun emrine verip, orada Samsunluların kendi kültürlerini yaşatmasını sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

'ANKARA 81 İLİN KÜLTÜRÜNÜN YAŞATILDIĞI YER OLACAK'
CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş, konuşmasını şöyle noktaladı:
"Buraya alıştıktan sonra, çocukları o tarafa götürmek zor oluyor. Gelecek kuşaklara bu kültürün aktarılması lazım. Bu bir ihtiyaç ki, Ankara'da çok hemşehri derneği var. Dolayısıyla Allah nasip ederse 81 ilin kültürünün yaşatıldığı bir yer olacak. Bu hamsi gecelerini ve düğünlerinizi orada yaparsınız. Komşularınız ve bizlerde oraya gelelim turistler gelsinler ve bu güzellikleri hem somut hem de somut olmayan mirasını, oyunlarını, türkülerini, gelenek ve göreneklerini orada görsünler istiyoruz. Nisan'ın birinden sonra size bir yer aramaya başlayalım. Size yer gösterelim, binasını siz yapın."
Konuşmadan sonra Yavaş, Samsunlularla birlikte hamsi yedi.

GÖRÜNÜ DÖKÜMÜ:
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- Yavaş'ın Gümüşhaneliler Derneği programındaki konuşması
- Yavaş'ın Ankara Kulübü Derneği programındaki konuşması
- Samsunlular Federasyonu'nun düzenlediği hamsi gecesi programındaki konuşması
- Yavaş'ın hamsi çevirmesi
- Genel detay

Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN-Selen YALAZ / ANKARA,(DHA)

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

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