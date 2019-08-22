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DHA ANKARA - Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 02:31 | Son Güncelleme

MARDİN'in Savur ilçesi kırsalında jandarma ve emniyet ekiplerince gerçekleştirilen ortak operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

MARDİN'in Savur ilçesi kırsalında jandarma ve emniyet ekiplerince gerçekleştirilen ortak operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Mardin'in Savur ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen ortak operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.
Haber: ANKARA,(DHA)

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