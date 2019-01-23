HABER

DHA ANKARA - MHP, 21 BELEDİYE BAŞKAN ADAYINI DAHA AÇIKLADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 19:28 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin 11'i ilçe, 10'u belde 21 belediye başkan adayını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin 11'i ilçe, 10'u belde 21 belediye başkan adayını açıkladı.
MHP'li Sadir Durmaz, partisinin seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayı ile kesinleşen 21 belediye başkan adayını kamuoyu ile paylaştı.
Durmaz'ın açıkladığı adayların listesi şöyle:
Adıyaman Gerger-Namık Kılıç, Afyonkarahisar Bayat-Seyfettin Atacan, Afyonkarahisar Sandıklı-Mustafa Gürel, Giresun Alucra-Suat Aybar, Elazığ Karakoçan-Selçuk Perdeci, Hakkari Çukurca-Naci Sevinç, Isparta-Aksu Süleyman Uzun, Isparta Keçiborlu-Osman Gürsel Türksoy, Isparta Sütçüler-Mustafa Rıdvan Ertan, Kastamonu Şenpazar-Mustafa Eğilmez, Kütahya Simav-Eray Efe, Afyonkarahisar Şuhut Karaadilli-Abdullah Sarıtepe, Elazığ Karakoçan Sarıcan-Erhan Keskin, Giresun Eynesil Ören-Sabit Balcı, Hakkari Yüksekova Büyükçiftlik-Tezcan Yılmaz, Hakkari Yüksekova Esendere-Seyfettin İlhan, Siirt Pervari Beğendik-Sabri Solmaz, Tokat Niksar Gökçeli-Atanur Acar, Tokat Niksar Yazıcık-Ayhan Kayışkıran, Yozgat Boğazlıyan Uzunlu-İmran Karacabey, Bartın Ulus Abdipaşa-İsa Tunçer

Haber: ANKARA,(DHA)

PARTNERRenk körü insanlar dünyayı nasıl görüyor?Renk körü insanlar dünyayı nasıl görüyor?
Bitlis'te 2 metre karda terör operasyonuBitlis'te 2 metre karda terör operasyonu
Kan donduran olay! Bidonun içinde bulundu! Kan donduran olay! Bidonun içinde bulundu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayşen Gruda 74 yaşında hayatını kaybetti

Ayşen Gruda 74 yaşında hayatını kaybetti

Alarma geçildi! Belediye halkı anonslarla uyarıyor

Alarma geçildi! Belediye halkı anonslarla uyarıyor

İkiz doğuran 12 yaşındaki kızın babasından korkunç ifadeler!

İkiz doğuran 12 yaşındaki kızın babasından korkunç ifadeler!

Müjdat Gezen'e müjde! Avukatı duyurdu

Müjdat Gezen'e müjde! Avukatı duyurdu

Ülke şokta! 66 binden fazla memurun işine son verildi

Ülke şokta! 66 binden fazla memurun işine son verildi

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Celal Şengör: Türkiye Afganistan’dır

Celal Şengör: Türkiye Afganistan’dır

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Yolcular hemen 155'i aradı!

Yolcular hemen 155'i aradı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da gece bekçilerine EYP'li saldırı girişimi

İstanbul'da gece bekçilerine bombalı saldırı!

Annesi gözleri önünde öldürüldü, vuranı mahkemede açıkladı

Annesi gözleri önünde öldürüldü, vuranı mahkemede açıkladı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70’in üzerine çıktı

İstanbullular dikkat! Trafik durdu!

İmamoğlu'na Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu broşürü gösterdi

İmamoğlu'na Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu broşürü gösterdi

Denizli'de bidon içinde bebek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Bidonun içinde bulundu!

Manisa'da işçi servisiyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 18 yaralı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.