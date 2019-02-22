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DHA ANKARA - Milli Mücadele'nin 100. Yıldönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, '100. Yıl Kutlamaları' Genelgesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 07:47 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı şerefine yapılacak kutlamalara ilişkin genelge kaleme aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde, Atatürk'ün 16 Mayıs'ta İstanbul'dan yola çıkarak 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşmasıyla başlayan İstiklal mücadelesinin mihenk 100. yılı vesilesiyle başta Samsun olmak üzere 2019 yılı boyunca tüm Türkiye'de gençlik, spor ve kültür etkinlikleri düzenleneceği bildirildi. 100. Yıl Kutlamaları'na ilişkin etkinliklerin, yıl boyunca İstanbul-Samsun-Amasya-Erzurum-Sivas-Ankara güzergahı başta olmak üzere tüm Türkiye'de gerçekleştirileceği vurgulandı.

Genelgede, "Düzenlenecek etkinlikler Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülecektir. 100. Yıl Kutlamaları kapsamında yapılacak her türlü sportif faaliyetler (spor müsabakaları, kamplar, turnuvalar vb.) Gençlik ve Spor Bakanlığı; kültür, sanat, turizm ve tanıtım alanında yapılacak etkinlikler ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından planlanıp yürütülecektir. Diğer faaliyetler ise ilgili bakanlıklar ve valiliklerin koordinasyonunda gerçekleştirilecektir" denildi.

'BELİRLENEN 100. YIL LOGOSU RESMİ YAZIŞMALARDA 2019 YILI BOYUNCA KULLANILACAKTIR'

Bu kapsamda gerçekleştirilecek proje ve etkinliklere ait giderlerin ilgili bakanlıklarca karşılanacağının aktarıldığı Genelge'de şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul, Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara illerinde yapılacak etkinlikler için bakanlıklardan bütçe talep edilebilecek, koordinatör kurumlarca uygun görülen sponsorluk/hizmet alımı anlaşmaları yapılabilecektir. Yıl boyunca bu kapsamda gerçekleştirilecek tüm gençlik, spor ve kültür etkinliklerine ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar; 100. Yıl Kutlamaları için oluşturulan kurumsal kimliğe uygun olarak kullanılacak, belirlenen 100. Yıl Logosu başta Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Samsun Valiliği olmak üzere tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca resmi yazışmalarda 2019 yılı boyunca kullanılacaktır. 100. Yıl Kutlamaları kapsamında yıl boyunca tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini arz ederim."

Haber: Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA)

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