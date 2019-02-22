DHA ANKARA - Milli Mücadele'nin 100. Yıldönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, '100. Yıl Kutlamaları' Genelgesi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı şerefine yapılacak kutlamalara ilişkin genelge kaleme aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde, Atatürk'ün 16 Mayıs'ta İstanbul'dan yola çıkarak 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşmasıyla başlayan İstiklal mücadelesinin mihenk 100. yılı vesilesiyle başta Samsun olmak üzere 2019 yılı boyunca tüm Türkiye'de gençlik, spor ve kültür etkinlikleri düzenleneceği bildirildi. 100. Yıl Kutlamaları'na ilişkin etkinliklerin, yıl boyunca İstanbul-Samsun-Amasya-Erzurum-Sivas-Ankara güzergahı başta olmak üzere tüm Türkiye'de gerçekleştirileceği vurgulandı.

Genelgede, "Düzenlenecek etkinlikler Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülecektir. 100. Yıl Kutlamaları kapsamında yapılacak her türlü sportif faaliyetler (spor müsabakaları, kamplar, turnuvalar vb.) Gençlik ve Spor Bakanlığı; kültür, sanat, turizm ve tanıtım alanında yapılacak etkinlikler ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından planlanıp yürütülecektir. Diğer faaliyetler ise ilgili bakanlıklar ve valiliklerin koordinasyonunda gerçekleştirilecektir" denildi.