HABER

DHA ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı'ndan Münbiç'teki devriye faaliyetleriyle ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 22:17 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Münbiç'teki devriye faaliyetleriyle ilgili ortak eğitimlerin başlamasına yönelik çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Münbiç'teki devriye faaliyetleriyle ilgili ortak eğitimlerin başlamasına yönelik çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında, "Eğitimlerin tamamlanmasının ardından ortak devriye faaliyetleri başlayacaktır" denildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca önümüzdeki dönemde Münbiç'te icra edilecek müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimlerin başlaması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu eğitimlerin tamamlanmasını müteakip, ortak devriye faaliyetleri başlayacaktır. Bu kapsamda, ABD Silahlı Kuvvetlerinden eğitime katılacak ilk grup personel 02 Ekim 2018 tarihinde Türkiye'ye intikal etmiştir."
Haber: ANKARA,(DHA)

PARTNEREn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indirEn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indir
Hollanda'da kamu çalışanlarından hükümet karşıtı protestoHollanda'da kamu çalışanlarından hükümet karşıtı protesto
İstanbul'da aracıyla kalabalığa dalan o cani, hakim ve savcının oğlu çıktı!İstanbul'da aracıyla kalabalığa dalan o cani, hakim ve savcının oğlu çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Kara Del Toro seksi kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi

Kara Del Toro seksi kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi

Ali Koç açıkladı: ''Gerektiğinde kimse ile yolları ayırmak konusunda tereddüt etmeyiz"

Ali Koç açıkladı: ''Gerektiğinde kimse ile yolları ayırmak konusunda tereddüt etmeyiz"

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Fransa'dan dünyayı sarsacak iddia! İran'ı suçladılar

Fransa'dan dünyayı sarsacak iddia! İran'ı suçladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hastası tarafından başından vurulan Doktor Fikret Hacıosman hayatını kaybetti!

Hastası tarafından başından vurulan Doktor Fikret Hacıosman hayatını kaybetti!

İstanbul'da aracıyla kalabalığa dalan o cani, hakim ve savcının oğlu çıktı!

İstanbul'da aracıyla kalabalığa dalan o cani, hakim ve savcının oğlu çıktı!

Milli Savunma Bakanlığı: Münbiç'te devriyeye katılacak ABD personeli Türkiye'ye geldi

Milli Savunma Bakanlığı: Münbiç'te devriyeye katılacak ABD personeli Türkiye'ye geldi

Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı

Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı

Doktora saldıran zanlı suçunu itiraf etti: İlaçlarını iç diyince sinirlendim!

Doktora saldıran zanlı suçunu itiraf etti: İlaçlarını iç diyince sinirlendim!

Kahramanmaraş'ta 4.8 büyüklüğünde deprem (Son Depremler)

Kahramanmaraş'ta 4.8 büyüklüğünde deprem (Son Depremler)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.