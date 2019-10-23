MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusuna ilişkin ABD ile yapılan mutabakat kapsamında, ABD'nin, PKK/YPG unsurlarının bölgeden çekilmesinin tamamlandığının bildirildiğini belirterek, "Mevcut harekat alanımız dışında yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır" açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 17 Ekim 2019 tarihinde Fırat'ın doğusuna ilişkin Türkiye ile ABD arasında mutabakata varıldığı hatırlatılarak, "Bu kapsamda, Barış Pınarı Harekatı'na (BPH) 120 saat ara verilmiş ve bugüne kadar tarafımızdan mutabakata varılan hususların yerine getirilmesinde gerekli hassasiyet gösterilmiştir. Sürenin sonunda ABD tarafından PKK/YPG'nin bölgeden çekilmesinin tamamlandığı bildirilmiştir" denildi.

Açıklamada, Soçi'de dün düzenlenen zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin arasında varılan mutabakat kapsamında bugünden itibaren Rusya ile müşterek çalışmalara başlanacağı da aktarıldı.

ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde yeni bir harekata gerek kalmadığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi: