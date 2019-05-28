ANKARA'DA G\u00d6ZALTINA ALINDI\nHakk\u0131nda soru\u015fturma ba\u015flat\u0131lan \u2018Z\u00fcmr\u00fct Apartman\u0131\u2019 adl\u0131 kitab\u0131n yazar\u0131 Abdullah \u015eevki, ak\u015fam saatlerinde Ankara'da g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.\nHaber: ANKARA,(DHA)D\u00fcnya onun mezuniyetini konu\u015fuyor! Sat\u0131n alamayaca\u011f\u0131 \u015fey yokCenaze arac\u0131na selfie engeliMotosiklet Kul\u00fcb\u00fc Ba\u015fkan\u0131 \u00d6zs\u00fcvariler hayat\u0131n\u0131 kaybetti
Okuyucu Yorumları 0 yorum