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DHA ANKARA - O kitabın yazarına 'müstehcenlik' soruşturması (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 22:53 | Son Güncelleme

ANKARA'DA GÖZALTINA ALINDI Hakkında soruşturma başlatılan  ‘Zümrüt Apartmanı’ adlı kitabın yazarı  Abdullah Şevki, akşam saatlerinde Ankara'da gözaltına alındı.

ANKARA'DA GÖZALTINA ALINDI

Hakkında soruşturma başlatılan ‘Zümrüt Apartmanı’ adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki, akşam saatlerinde Ankara'da gözaltına alındı.

Haber: ANKARA,(DHA)

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