HABER

DHA ANKARA - OTOMOBİL, KOZMETİK DÜKKANINA DALDI: 1 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 05:33 | Son Güncelleme

ANKARA'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazada sürücülerin kontrolünden çıkan otomobillerden biri yol kenarındaki kozmetik dükkanına girdi, diğeri ise park halindeki başka bir araca çarptı.

ANKARA'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazada sürücülerin kontrolünden çıkan otomobillerden biri yol kenarındaki kozmetik dükkanına girdi, diğeri ise park halindeki başka bir araca çarptı. Kaza saniye saniye kaza yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, sabaha doğru Çankaya Naci Çakır Mahallesi'nde meydana geldi. İlker Caddesi'ndeki Sibel Güler'in kullandığı 6 UF 641 plakalı otomobil ile Dikmen Caddesi'nde Ozan Duman idaresindeki 35 JK 173 plakalı otomobil, iki caddenin birleşiminde çarpıştı. Güler'in kontrolündeki otomobil, çarpmanın şiddetiyle savrularak yol kenarındaki kozmetik dükkanına girerken, Duman idaresindeki otomobil ise park halindeki 06 AJ 015 plakalı araca çarptı. Kazada, kozmetik dükkanına giren ve otomobilde bulunan ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. Kazada, 2 araçta ve kozmetik dükkanında büyük çapta hasar meydana geldi. Ozan Duman'ın ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kişi ambulansla 29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobiller ekiplerin incelemeleri sonrası çekiciyle yoldan kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 06 UF 641 plakalı otomobilin kontrolden çıkarak kozmetik dükkanına daldığı görülüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü
- Dükkana dalan araçtan görüntü
- Kazaya karışan araçlardan görüntü
- Oluşan hasardan görüntü
- Genel detay
Haber-Kamera: Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA)

PARTNERÜzerinde ıslaklık varsa sakın almayın! İşte kırmızı et alırken dikkat etmeniz gereken 5 püf noktasıÜzerinde ıslaklık varsa sakın almayın! İşte kırmızı et alırken dikkat etmeniz gereken 5 püf noktası
Ankara'da korkunç kaza! Taklalar atarak durabildi!Ankara'da korkunç kaza! Taklalar atarak durabildi!
At çiftliği bir anda alev topuna döndü!At çiftliği bir anda alev topuna döndü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Evlilik cüzdanı için öyle bir fotoğraf verdi ki...

Evlilik cüzdanı için öyle bir fotoğraf verdi ki...

İlkay ve Emre Can'dan "Asker selamı" açıklaması

İlkay ve Emre Can'dan "Asker selamı" açıklaması

Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları böyle görüntülendi

Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları böyle görüntülendi

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525 oldu

MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525 oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her anı saniyesi saniyesine kaydedildi! Kadıköy'de tekne kurtarma operasyonu!

Kadıköy'de tekne kurtarma operasyonu!

Ankara’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: Ölü ve yaralılar var

Ankara'da korkunç kaza! Taklalar atarak durabildi!

Sivas'ta korkutan yangın! At çiftliği bir anda alev topuna döndü!

At çiftliği bir anda alev topuna döndü!

Muğla'da 18 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 18 düzensiz göçmen yakalandı

İletişim Başkanı Altun'dan DEAŞ'la mücadelede kararlılık mesajı

İletişim Başkanı Altun'dan DEAŞ'la mücadelede kararlılık mesajı

İstanbul'da korkutan patlama! Ekipler alarma geçti!

İstanbul'da korkutan patlama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.