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DHA ANKARA - Özhaseki: Cumhur İttifakı'na sonuna kadar sadık kalacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 19:05 | Son Güncelleme

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Bir grup yerli ve milli düşünüyor.

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Bir grup yerli ve milli düşünüyor. Öbür tarafta başka bir grup üstü kapalı vaziyette FETÖ'nün, PKK'nın sözcülüğüne soyunuyor, gizli kapaklı toplantılar yapıyor. Olabilecek tehlikeler karşısında Cumhur İttifakı'na sonuna kadar sadık kalarak gayret edeceğiz" dedi.
AK Parti'li Özhaseki, Etimesgut'taki Erzurum Özyurt Dolunay Derneği'ni ziyaret etti. Özhaseki, Erzurumlular tarafından coşkuyla karşılandı. Programda bulunan Etimesgut Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı MHP'li Enver Demirel, 31 Mart seçimlerinde Etimesgut’un birlik beraberlik içinde üzerine düşeni yapacağına inandığını belirterek, "Nüfus taşımalarının hepimize zararı var. Sadece seçmen taşınmasıyla kalmıyor, genel bütçeden ilçe olarak pay alıyoruz kişi başına 20 lira civarında. 30 bin insanın taşındığını düşünün, yıllık 7 milyon 200 bin lira, 5 yılda 50 milyonun üzerinde para demektir. Bu Etimesgut’un ciddi kaybıdır. Bu ilçede yaşayıp hizmet bekleyenlerin bir başka yerdeki seçim için burayı terk etmesi bize ciddi sıkıntı oluşturuyor" diye konuştu.
'İSTANBUL’DA İLÇE PAZARLIKLARI YAPILIYOR'
Türkiye'de Ağustos ayında yaşanan ekonomik dalgalanmaya değinen AK Parti'li Özhaseki, "Milleti tankla tüfekle sindiremediler, ekonomiyle, gelirini daraltarak, devleti zorda bırakarak, yatırımlarını engelleyerek dize getirmeye çalıştılar. Bütün oyunları görüp bu milleti sevenlerin elbette bir araya gelmesi lazım. O oyunlar karşısında particilik, belediyecilik geçin bunları. Hepimizin kol kola girerek bu kötülükler karşısında savaşması lazım" dedi. Özhaseki, şöyle devam etti:
"Burada partilerin ve değişik grupların ikiye ayrıldığını gördük, bir grup yerli ve milli düşünüyor. 'Belediye ne ki önemli olan bekadır' diyor. Başta Devlet Bahçeli Bey bunu söylüyor. Öbür tarafta başka bir grup üstü kapalı vaziyette FETÖ'nün, PKK'nın sözcülüğüne soyunuyor, gizli kapaklı toplantılar yapıyor. İstanbul’da ilçe pazarlıkları yapılıyor. Bir yandan PKK ile bir taraftan milli değerlere sahip insanların oyuna talip olarak ikiyüzlü davranışları hep birlikte seyrediyoruz. Böyle bir ortamda elbette biz Cumhur İttifakı’nı kuracaktık. Elbette kol kola girecektik, bu konuda Devlet Bey'e sonsuz teşekkür ediyorum. Olabilecek tehlikeler karşısında Cumhur İttifakı'na sonuna kadar sadık kalarak gayret edeceğiz, yerli- milli düşüncemizi taşıyacağız. Burada bizim adayımız, Cumhur İttifakı’nın adayı değerli belediye başkanımız. Sonuna kadar beraber olacağız, kol kola gireceğiz 5 yıl boyunca hizmetlerde asla ayrım olmayacak."
'İDEOLOJİK TAKINTILI HEVESTEN ÇOK ÇEKTİ İNSANLAR'
Büyükşehir belediyelerini 'ağabey' olarak gördüğünü söyleyen Özhaseki, "'Ağalık vermekle', 'yiğitlik vurmakla' derler. Büyükşehirlere düşen, eğer 'ağayım', 'büyüğüm' diyorsan vermektir, yardımlaşmaktır, buradaki insanlara hizmette asla siyaset gütmemektir. Karşılıklı ilçe-büyükşehir çekişmelerinden Ankara çok çekti. İdeolojik takıntılı hevesten çok çekti insanlar. İnşallah bunlar geride kalır" dedi.
'HER ALANDA BİRİNCİ DEĞİLİZ'
Özhaseki, belediyeciliğin bilgi, birikim ve liyakat istediğini söyledi. Özhaseki, "Dünyanın geldiği en son noktadaki seviyeyle ilgili projeler hazırladık. 'Altgeçit', 'üstgeçit', 'yol' bana vaat olarak gelmiyor, zaten yapacağım. Ankara’nın müthiş bir avantajı var, adı başkent; fakat her alanda birinci değiliz. Dünyada ülkelerle birlikte şehirler de yarışıyor. Kendi içimizde de şehirler yarışıyor. Burada yerel yöneticilere düşen o şehirdeki bütün sektörleri en önde tutabilmek. Böyle olursa, her iş gelişirse bundan hepimiz istifade ederiz" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI
Haber: Arda ERDOĞAN - Özgür ALTIN / ANKARA,(DHA)

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